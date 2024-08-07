賴總統：台灣精神就是不怕挑戰 選手在奧運全力以赴
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，巴黎奧運的賽程已進行超過一半，再過幾天，8月11日就是閉幕式，全體國人都團結一致，共同為台灣選手集氣加油。
賴總統指出，每一位站上奧運殿堂的選手，讓國人動容的，不只是他們在賽場上的精采表現，更讓人敬佩的，是他們精益求精、不斷超越自我的努力過程，相信全體國人都會對所有選手拚戰的身影，給予最熱烈的掌聲。
賴總統說，奧運的重要精神，正是「友誼、團結和公平競爭」，大家見證了運動競技所誕生出互相尊敬的友誼關係，但也有台灣選手遭遇到謠言和攻擊。台灣精神就是不怕挑戰，台灣選手就是全力以赴、用實力拚戰，而台灣所有人都與他們同在，更要成為每一位台灣英雄最堅強的後盾。
賴清德總統表示，代表團回來之後，行政院也會就新成立的體育暨運動產業發展部，來安排迎接代表團事宜，也進一步推動台灣運動普及化還有產業的發展。
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