反SRF電廠入桃科...陳情總統府、經濟部後 張善政親回應

桃園市觀音區24里和部分聲援的團體今天搭乘25輛遊覽車到總統府、經濟部陳情抗議，反對3家固態再生燃料棒（SRF）發電廠到桃園科技工業園區設廠，大陣仗受矚目，隊伍最後回到桃園市政府廣場要求市府支持不讓業者設廠。30多位代表進市府與市長張善政會談，張善政強調絕對嚴格把關，捍衛市民的環境和健康；另外，環境部也回應市府要求，比照歐洲最用最高標準擬訂SRF發電廠排放標準。

立委涂權吉強調，中央一定要正視民眾陳情的訴求，不然大家覺得這一次總統府和經濟部接見的層級太低，陳情方式太溫和，中央如果無視地方的訴求，經濟部執意橫財入灶護航SRF進桃科，地方上會採取激烈的抗爭。議員吳進昌強調要知道「台灣不是美國的金孫」，要求經濟部不要屈服國際壓力讓SRF設廠；立委萬美玲直言如果中央執意護航，未來審查經濟部、環境部的預算會提出抗議。

陳情車隊由立委涂權吉和在地議員吳進昌、許更生領隊北上，立委羅智強、萬美玲等人先後在台北、桃園聲援。張善政感謝陳情的民眾幫市政府加油打氣，並表示不管是擔心或關心SRF案的朋友可以放心，市政府絕對會站在捍衛環境、居民健康的角度嚴格把關，雖然前一陣子（3月）市府廢除3家SRF業者進桃科的許可被經濟部撤銷處分（6月），不過後面還有很多程序，包括努力跟經濟部、環境部協調、溝通。

張善政舉例環境部在訂定SRF發電廠空汙排放標準草案時，原先有意對已經取得設廠許可者，依照舊的排放標準認定，市府第一時間就表達不同的看法，因為業者還沒有運轉，沒有正式運轉以前，永遠有改善的空間，不能說已經拿到許可，還沒有開始運轉就要用舊的標準，這點環境部後來也同意桃市府的看法。這個過程裡，立委萬美玲、涂權吉在立法院幫桃園講很多話，讓環境部理解市府的一個大原則為「沒有運轉以前，永遠有改善的空間」。

張善政表示，SRF業者最不喜歡停工，停工是很費工的事情，但是還沒有運轉以前絕對有改善的空間，市府也一直跟環境部強調，中央年底前要端出來新的SRF排放標準，一定要符合國際上最嚴格的標準，基本上就是用歐盟的標準。所以新的標準出來以後，市府會用新的標準來檢測這3家SRF，看他們的設施是不是符合。

張善政認為業者應該還要花很大的力氣，改善現在SRF廠的設計，才能符合環境部最新的標準，業者 到時候會用什麼樣的策略，要不要做改進，市府會再觀察。

張善政強調，市府很用心跟經濟部、環境部傳達合理的政策觀點，希望中央不只替桃園把關，要替全台灣所有SRF設施把關，中央有把關的責任，不是說只有桃園市政府在替觀音或是新屋把關，這一點他覺得經濟部跟環境部基本上方向會是一致的，不過後面還是需要立法委員們，在立法院繼續幫市府爭取，讓中央同意市府的看法。張善政表示，不同意SRF進桃科作業程序，接下來還有很長一段時間才會塵埃落定，在這段時間希望所有鄉親對市政府要有信心，市府每做一個重要決定的時候都會公開。

立委涂權吉再批經濟部，當初說核准3家SRF發電廠的權責單位是桃園市政府，前市府以專案許可方式同意入園，而專案許可的必要條件之一是要有經濟部的推薦函，經濟部後來收回推薦函，張善政上任後據此廢除業者入桃科的許可，結果經濟部卻撤銷市府的處分，讓人覺得從頭到尾都是行政院、經濟部一路護航業者，民眾忍無可認被迫走上街頭，絕不縱容業者發電汙染空氣，影響民眾健康。

立委萬美玲指出，中央對SRF發電沒有嚴格把關，也沒配套措施，使SRF充其數就是燒垃圾，汙染觀音、新屋區影響健康，大家到總統府、經濟部抗議就是不願意被看成、變成二等公民。立法院9月就要開會，她、涂權吉及其他委員會要經濟部、環境部說清楚，絕不能把汙染爛攤子丟到桃園，否則會在審查相關單位預算時提出最大的抗議。

議員吳進昌向總統賴清德喊話，希望總統傾聽民意，善意回應民意，今天大家到總統府陳情，到經濟部抗議，還帶10盒雞蛋原本準丟經濟部，最後決定改變做法，雞蛋送給經濟部長郭智輝希望他不要軟趴趴的，說什麼SRF設廠有國際壓力，不要屈服國際壓力，「台灣不是美國的金孫」，不要靠美國，要靠自己，中央如果沒有善意的回應，官逼民反，不排除下次經濟部抗議是送臭蛋。

3家SRF發電廠臺灣立方能源最早動工，公司表示尊重桃園市政府的建議，也瞭解民眾對環境污染的擔憂，會依循市府所提的方向來做規劃，不會直接燒廢棄物，一定會採用合環境部SRF燃料棒標準的材料發電。另外，也使用最先進的煙道處理技術，務必讓環境污染降到最低； 燃燒後的排放內容物也會依照市府規畫公正公開的嚴格標準來自我要求，並會使用最先進的環保技術，也會持續與地方溝通。希望市府與民眾都能理解公司的努力。