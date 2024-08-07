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打詐、治水預算均提升 賴總統：盼朝野共同支持

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，行政院已經完成「114年度中央政府總預算案」的籌編作業，關於打詐、治水、2050淨零轉型等經費都有提升，希望朝野能夠共同支持總預算案，行政團隊也要持續加強說明，讓社會大眾了解政府的施政規畫。

賴總統指出，明年度預算案秉持量入為出的原則，歲入歲出賸餘209億元，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率也會下降，而且還債金額達到1415億元，是24年來最高。

賴總統表示，在總預算中，以社會福利支出最高，其次是教科文支出，第三高是經濟發展支出，第四高是國防支出，在投資未來、建設國家的同時，提升對國人的照顧，是行政團隊不變的目標。在邁向2050淨零轉型上，相關預算首次突破1千億元；對於國人關切的詐騙問題，打詐經費也比今年度，大約增加4.8倍。

賴總統說，這次凱米颱風帶來淹水災情，政府也非常重視，整體治水經費立即調整，達到551億元，比今年度增加159億元，增加超過百分之40，面對氣候變遷的威脅，中央政府會持續支持地方治水，保障國人生命財產安全。

團隊 治水 淨零

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