原住民正名30周年 綠盼台灣不再有歧視性言論

為紀念台灣原住民族正名30周年，民進黨8月10日將於圓山花博花海廣場舉行原住民族日市集，活動從下午4時到晚間8時。民進黨副秘書長楊懿珊今天表示，希望台灣不再有歧視性的言論，社會應該為台灣原住民族文化感到驕傲。

每年8月1日為「原住民族日」，今年適逢81原住民族日正名30週年，民進黨今天由楊懿珊、青年部主任阮俊達、原民部副主任俄鄧．殷艾、發言人韓瑩召開記者會宣布，8月10日將於台北花博公園花海廣場舉行「紀念台灣原住民族正名30週年－原住民族日市集」，希望透過原住民族表演與攤位展示，提升大眾對於原住民族文化的尊重，能有效減少歧視現象發生。

楊懿珊表示，直到今日，仍有族人朋友跟她說：「原住民族的朋友幾乎都有受到歧視的經驗」，這在推動原住民族正義的過程，主流社會對原住民族的認知不足，所以，台灣社會應更正視原住民族土地被壓迫的歷史。

她說，台灣原住民族屬於南島語系的發源地，有學術上的研究，台灣應該為原住民族文化感到驕傲。在回顧正名的歷史之外，近期通過單列族名的條例，可以恢復自己原來的名字，對於母語教育也編列許多預算，可以讓族人學習自己的文化，是重要的歷史進程。

民進黨青年部主任阮俊達表示，每年的8月1日是台灣的「原住民族日」，為了紀念1994年中華民國憲法修憲，認可原住民族是台灣社會原本的主人，今年適逢原住民族正名30年，再加上8月9日是聯合國的國際原住民族日，民進黨特別以跨部門合作方式舉辦原住民日活動。

阮俊達說，跨部門合作推動原住民族事務，正是族群主流化的展現，這也是前總統蔡英文到現任總統賴清德都相當重視的族群核心觀念。他說，「姓名條例」通過修正後，今年原民族人終於可以在身分證上使用羅馬拼音單列族名，不用再綁漢名，他分享這是一群年輕的族人推動的成果，為爭取原住民權利又往前邁進一步。

俄鄧．殷艾介紹，「原住民日市集」共招募20攤國內各族群的傳統工藝品、手工藝品、農產品市集、兒童繪本等，讓民眾可以近距離接觸並了解原住民族的豐富文化。