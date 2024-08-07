藍踢爆！綠代表團赴美與大麻CEO餐敘 該人涉兒童性虐待

國民黨智庫副執行長凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，被週刊報導指以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵我國外交官。隨團成員、國民黨副發言人康晉瑜今揭露，國民黨代表團不願意與民進黨代表團一同出席餐敘，是因該場餐敘邀約牽涉一位大麻供應商，且該名人士還疑似涉入兒童性虐待。

康晉瑜指出，綠營及側翼說他們拚僑宴、在野在逛街，可能面臨史上大翻船。為何國民黨代表團決定不去民進黨代表團邀約的「僑宴」，因為邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商CEO吳先生。代表團裡有很多青年代表，他們不願意代表中華民國，卻跟大麻沾上邊。所以選擇依照外交部安排的主團計畫「芝加哥參訪行程」。

康晉瑜表示，不是國民黨要求「逛街」，而是這是外交部安排的表訂自由參訪行程。看看千禧公園、密西根大道、星巴克文化館。民進黨脫隊去與大麻CEO聚餐，是想當大麻好朋友？國民黨去外交部表訂行程，問題在哪裡？

康晉瑜指出，民進黨脫隊赴約一場大麻業者的餐敘，這名Charles Wu正在經營一間Chi’Tiva的品牌，當進入網址就會發現Chi’Tiva根本是一家大麻公司，除了種植大麻，還販賣許多大麻衍生產品。Charles Wu 過去還是另一家公司Nexem的CEO，查一下此公司就發現，他擁有與植物性大麻種植、提取、加工等相關的智慧財產權。

康晉瑜說，從Charles Wu的Linkedin發現，他在2019年的時候曾經發表過一篇文章，自承自己被他的前妻指控「兒童性虐待」，還導致他的監護權的擱置。