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楊懿珊非外交體系卻出任駐美公使 白委：賴總統派親信督軍？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美國公使（副代表）。本報資料照片
民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美國公使（副代表）。本報資料照片

總統府昨天發布總統令，民進黨副秘書長楊懿珊出任駐美公使。民眾黨立委林憶君今天說，楊懿珊是外交部長林佳龍的親信，過去也並非外交體系出身，如今出任駐美公使，應該是賴清德總統、林佳龍要派遣心腹親信赴美「督軍」，還是期許她能夠任重道遠。

總統府昨天公布楊懿珊出任駐美公使，預計10月走馬上任。楊懿珊今天上午受訪時表示，台美關係「最好的時刻還沒有到來」，期許今天比昨天更好，而駐美代表俞大㵢是最高領導，「我們一定是配合大使的指揮」。

林憶君指出，楊懿珊國中畢業後就前往澳洲及英國留學，分別取得政治學士與國際關係碩士學位，曾經任職於民進黨國際事務部，並且被派遣至菲律賓擔任駐菲專員，過去也曾經是澳大利亞駐台商工辦事處研究助理、台灣智庫國際部副研究員，顯示其對外交工作應有一定程度掌握。

然而，林憶君也質疑，楊懿珊之所以被任命出任駐美要職，主因及目的應該不僅於此。眾所皆知，楊懿珊是正國會掌門人林佳龍的親信，曾經擔任總統府副秘書長林佳龍辦公室諮議、台中市文化局前主任秘書，而在林佳龍參選新北市長期間，楊懿珊也擔任其文宣群執行長，過去也曾經接掌民進黨新聞部主任參與大選。

林憶君再指，行政院副院長鄭麗君擔任文化部長，楊懿珊也跟著任職專門委員，而在賴總統接任民進黨主席的時候，考量黨內有派系平衡的傳統，其中一位副秘書長就是正國會背景的楊懿珊，過去並非外交體系出身，如今出任駐美公使，實為賴總統、林佳龍派遣心腹親信赴美「督軍」。

林憶君認為，楊懿珊所謂的「台美關係還沒到最好」，都只是再度呼應其派系掌門人林佳龍，今年7月會見美國在台協會前處長孫曉雅所說「台美關係會愈來愈好」，不過仍然期許楊懿珊任重道遠，赴美履新擔任重要外交官職，希望她能夠好好表現、用心溝通，讓台美關係真正友好，為國家爭取最大利益。

台美關係 林佳龍 楊懿珊

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