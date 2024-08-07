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綠發函請韓國瑜協商人事同意權 洪孟楷：接到正式通知會討論

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長洪孟楷今在國民黨中常會後受訪。記者鄭媁／攝影
國民黨立院黨團書記長洪孟楷今在國民黨中常會後受訪。記者鄭媁／攝影

民進黨立院黨團今發函請立法院長韓國瑜召集朝野協商，盼能盡速討論NCC與考試委員人事同意案。國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，民進黨應該要說明清楚，是否要韓國瑜針對人事案召開臨時會，國民黨團在接到正式朝野協商通知後，舉行黨團大會凝聚內部共識，並提出相關主張。

洪孟楷今在國民黨中常會後受訪表示，考試委員的提名名單在5月31日就已出爐，但在7月16日立法院正式會期結束前，民進黨團都沒有要求韓國瑜召開協商，一直到8月2日才發函請韓國瑜召集協商，這兩個多月期間，執政黨都不急考試委員的審查，在野黨如何協助與配合？

洪孟楷指出，不管是7月9日才確定的NCC人事，或是現在民進黨團提出的考試委員人事審查，就是執政黨想透過臨時會補破網，但臨時會只能討論這些嗎？包括學生輔導法、消防法等都是民生重要議題。

洪孟楷也說，就他的了解，民進黨的發函，沒有提到要召開臨時會，只是請韓國瑜儘速召集協商，所以現在也不清楚民進黨團的態度與意向，是要拜託韓國瑜召集協商以臨時會的方式處理，或是在9月的法定會期來優先處理。在野黨團不可能主動去幫執政黨、行政部門針對人事案召集臨時會，來幫忙背書。

洪孟楷說，國民黨團在休會前就針對，可能在7、8月黨團的攻防做過沙盤推演，每個環節及時間安排都有掌握。日前的黨團大會也已提醒所有成員，8月中下旬務必排開行程，國民黨不會主動召開臨時會，但會隨時做好準備因應。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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