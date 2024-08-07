我國整體負債近20兆 朱立倫批民進黨：「變魔術」粉飾太平

中央政府114年度總預算草案出爐，歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元，雙創新高。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨政府8年內不僅預算增加六成，還大內宣稱還債金額創新高，根本是玩數字遊戲粉飾太平，立法院黨團未來一定會代表人民嚴審預算。

賴清德總統昨天聽取114年度中央政府總預算案簡報。歲入歲出賸餘209億元，這是109年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘，且明年依法編列1415億元還債金額，是24年來最高。

朱立倫今在中常會指出，看到總預算金額接近3.2兆元，他感慨很多。記得8年前蔡英文就任時，當年的總預算是1.9兆元，現在變成3.2兆元，增加了六成。這裡面還沒有計算進去的，還有2兆5千億元的各種特別預算。

朱立倫指出，民進黨大內宣稱，還債金額會創下最高。不要忘了「公共債務法」明定，每一年一定要就過去累積負債做清償，所以是中央政府跟直轄市必須要將稅收總額5%到6%作為債務的償還。這樣的金額，賴政府預計償還的金額只有5%而已，還不到6%，這樣要告訴大家這叫歷史新高，完全不是事實。

朱立倫表示，民進黨常常玩數字遊戲，就像魔術一樣，有些放在特別預算，有些放在公務預算。其次，舉債的部份很多，肥了中央而瘦了地方，這是財劃法這幾年都沒有修的結果，導致很多財源放在中央，變成地方舉債，而國債可以稍緩。

朱立倫說，更何況國債這幾年已增加約一兆元，直到今年5月20日，國債是6.4兆元，8年前的此時則是5.4兆元；再加上最後一個魔術，很多債務都隱藏在潛藏負債，我國潛藏負債有13兆元，所以整體負債接近20兆元，所以民進黨不需要玩這些數字遊戲，財政狀況不好，未來會更惡劣。

朱立倫表示，所有的財政專家都說，因為過去幾年的特別預算，造成2030年以前，財政狀況都相當的惡劣，所以民進黨不必在那邊粉飾太平、做大內宣，所有的數字一定會被分析出來。到時候立法院會嚴格的代表人民監督政府、審查預算，也請民進黨立委不要再當黨意立委，一同來監督。