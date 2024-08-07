NCC人事案卡關！藍白立委提問卷 要求被提名人先回答

立法院法定會期結束，民進黨團有意舉行臨時會，處理國家通訊傳播委員會（NCC）等人事同意權案，民眾黨團、國民黨團接連表達反對，導致人事案持續卡關。在野黨立委今天聯手多位學者，率先提出超過40題的問卷，要求4位NCC委員被提名人如實回答。

中華傳播管理學會、財團法人21世紀基金會上午舉行「全民提問NCC委員問卷啟動」記者會，主張立法院應該嚴審、速審、實質審查NCC人事同意權案，並且邀請國民黨立委葛如鈞、民眾黨立委張啓楷等人出席。

民團指出，NCC職掌通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主，有效辦理通訊傳播管理事項，確保通訊傳播市場公平有效競爭。然而，過往NCC委員提名人審查機制，大多忽略其業務的意向與熟悉程度，造成現今社會大眾的不信任，通傳產業發展也受到極大影響。

葛如鈞表示，民團要求NCC委員被提名人填寫問卷，透過問卷的答覆讓全民了解其計畫主張，自己感到非常認同，這次的問卷包含許多面向，都是社會大眾對他們的期許，也期望透過問卷的調查與回饋，開放民眾共同參與，檢視4位被提名人的立場態度，進而讓政府更加開放透明。

元智大學資訊管理學系教授周韻采說，對於目前NCC的亂象，她感到非常憂心，當初成立NCC的初衷，不外乎獨立性跟專業性，然而如今已經喪失，因此經過公民團體討論，大家決定共同站出來，希望透過問卷的方式，邀請NCC被提名人回答問題，說明相關事務的政策立場，如此也能反映他們的專業素養，協助立法院進行實質審查。

周韻采也說，希望立法院下會期開議以後，能夠以最快的速度排案審查，屆時就會正式把問卷送給被提名人，收到回覆後也會邀請專家參與討論，然後再提供給各黨團跟立委參考，希望作為他們行使人事同意權的依據。

張啓楷表示，NCC委員問卷即將啟動，這是全民監督的重要開始，過去NCC不僅沒有發揮功能，甚至變成社會亂源的元兇，民眾黨團已經提出修法，要求電視新聞台的財務透明化，未來如果申請政府補助，也要主動公布申報，後續會是民眾黨團的優先推動法案。

張啓楷呼籲，NCC被提名人不只要作答，而且要詳細面對問題，很多立委都會當作重要參考，民眾黨團的立場很簡單，本來要求延會審好審滿，結果民進黨團當初反對，現在卻又要開臨時會，從提名到審查過程，他們完全為所欲為，「我們在等民進黨的答案，先回答為什麼不延會。」

民眾黨前立委張其祿表示，NCC屬於獨立機關，當然有其重要性，專業要勝於政治，不僅人選要夠專業，而且不是政治機關，然而卻長期被大家詬病，「真的是很可悲」，呼籲立法院進行嚴格審查，執政黨也不要把立法院當成立法局，提名的人選要被社會跟在野黨所接受，「如果只是提名政治忠誠，當然是過不了的。」