im.B吸金案 監院糾正金管會 調查權未及陳歐珀

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，im.B借貸媒合平臺違法吸金事件，經監察院財政及經濟委員會通過調查報告，糾正金管會，並要求行政院確實評估指定P2P產業業務主管機關之必要性。對於部分媒體指稱涉與im.B平台詐欺案主嫌往來之官員，監委也要求法務部於偵辦完成後，將涉有違法之事證函報監院，做進一步究責；監委並解釋，民意代表是否涉案部分，非屬監委調查權行使範圍。

im.B平台標榜媒合借貸投資，卻涉以假債權吸金90億元，且利用名人代言或合照包裝「龐氏騙局」，造成全台數千人受害，其詐騙集團核心人物更被爆出，與多位民進黨政治人物關係親近。主謀曾耀鋒與女友張淑芬等30多人，日前一審宣判均有罪。

查案監委表示，im.B平台詐欺案發前，金管會鼓勵銀行與P2P平台業者進行合作，以促成P2P平台健全發展，政府並無强力監管作為。金管會雖已同意備查「銀行與網路借貸平台業者建立業務關係審查實務參考做法」，但im.B平台案爆發後，其宣稱之5家合作銀行中，銀行自行查核回報，並未違反參考做法；金管會實地查核後，發現竟有4家銀行並未落實參考做法要求，足見輕忽銀行對相關規定的遵行程度，有明顯怠失。

查案監委指出，國際間P2P借貸產業早已發生倒閉事件，主要國家陸續檢討或訂定對P2P平台之監理規範。金管會仍評估不予金融監理，導致發生爭議時，輿論可能苛責政府怠惰、失職，且中央銀行研析報告，也建議採適度監理。

查案監委表示，行政院在im.B平台詐欺案發後，雖召集金管會等5部會商討因應對策，並有「目前各國做法大都由金融監理單位監管」看法，仍只作成「由金管會統籌擔任窗口，研提管理計畫」結論，相關管理作業仍分由不同機關辦理，並未根本解決P2P借貸平台之監管問題。

查案監委指出，im.B平台詐欺案發後，行政院指示金管會在去年底研提管理計畫，首要目標是協助業者成立公會，以達不訂定專法或高度監理前提下強化平台業者自律，但截至今年4月，政府仍未協助業者完成公會成立工作。

蔡崇義、賴鼎銘表示，im.B平台詐欺案發生前，雖國際上已有眾多P2P詐欺案例，但政府消極不作為，造成民眾重大財物損失，政府應該記起教訓，謀求改善作法。