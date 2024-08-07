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清大研究室遭貼中國人教授紙條 翁曉玲：心胸狹隘

中央社／ 新竹市7日電

國民黨立委翁曉玲「中國人的驕傲」言論引熱議，其清大研究室遭貼「中國人教授」紙條。她今天說，這是心胸狹隘動作，台灣是言論自由多元環境，應有氣度接受不同言論。

有網友日前在網路社群Threads分享照片並發文，指翁曉玲在國立清華大學的研究室門上被貼印有「中國人教授」等字樣紙條。這張紙條被校方人員發現後，已撕掉清除。

針對研究室遭貼紙條，翁曉玲今天出席國民黨新竹市黨部舉辦的「新竹市婦女菁英領袖成長營」活動時接受媒體聯訪表示，這是比較心胸狹隘的動作，台灣是言論自由多元環境，應該要有氣度去接受不同言論。

關於台灣選手在巴黎奧運遭中國打壓的看法，翁曉玲回應，奧運就是公平競爭，讓所有選手盡量展現，中國大陸若常做杯葛動作，是沒有必要的。

記者詢問未來是否投入新竹市長選舉，翁曉玲說，還沒有太多想法，她個人沒有意願，想把立委工作做好。

台灣男子羽球雙打組合李洋和王齊麟在巴黎奧運奪金，翁曉玲微信發文稱「中國人的驕傲」，引發議論。

巴黎奧運 翁曉玲

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