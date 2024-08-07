抗癌女拳王陳念琴奪銅 卓榮泰：對抗生命逆境帶來感動
台灣「抗癌女拳王」陳念琴今天在巴黎奧運拳擊女子66公斤級4強不敵中國楊柳，不過仍替台灣奪下1面銅牌。行政院長卓榮泰指出，陳念琴拳擊生涯所克服的大小困難，以及成功對抗生命逆境，「妳是我們永遠的驕傲」。
陳念琴是台灣史上首位登上奧運的女拳擊手，可惜在里約16強賽落敗未能晉級，東京奧運則止步8強。賽後也揭露自己2019年11月被診斷出罹患淋巴癌，近2年的時間一面抗癌、一面備戰奧運。
卓榮泰透露指出，陳念琴從小就展現優秀的運動能力，無論是游泳、羽球、田徑、角力等運動都難不倒她，從國中開始專心訓練拳擊之後，在國內外的比賽過關斬將，更成為台灣第一個打進奧運的女子拳擊選手。
卓榮泰指出，陳念琴拳擊生涯所克服的大小困難，以及成功對抗生命逆境，都讓她逐漸成長茁壯，終於在巴黎奧運開花結果。「謝謝念琴帶給我們的希望與感動，妳是我們永遠的驕傲。」
他提到，今天台灣選手會繼續在高爾夫、輕艇、桌球、舉重的項目出賽，明天凌晨還有大家非常關心，全力支持的林郁婷，在女子拳擊57公斤級的四強出賽，請大家用力集氣，為奧運英雄們加油。
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