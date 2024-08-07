快訊

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

台股暴力反彈 創歷史收盤最高漲點 上揚794點收21,295點

抗癌女拳王陳念琴奪銅 卓榮泰：對抗生命逆境帶來感動

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
巴黎奧運拳擊賽事在今天凌晨移師到法網中央球場羅蘭加洛斯舉行，我國女子66公斤好手陳念琴（紅衣者）在4強賽面對強敵中國大陸亞運金牌楊柳的比賽中，最終陳念琴就以1：4敗下陣來，儘管無緣金牌戰，但拿下銅牌仍是追平我國拳擊最佳成績，也是個人第一面奧運獎牌。記者季相儒／攝影
巴黎奧運拳擊賽事在今天凌晨移師到法網中央球場羅蘭加洛斯舉行，我國女子66公斤好手陳念琴（紅衣者）在4強賽面對強敵中國大陸亞運金牌楊柳的比賽中，最終陳念琴就以1：4敗下陣來，儘管無緣金牌戰，但拿下銅牌仍是追平我國拳擊最佳成績，也是個人第一面奧運獎牌。記者季相儒／攝影

台灣「抗癌女拳王」陳念琴今天在巴黎奧運拳擊女子66公斤級4強不敵中國楊柳，不過仍替台灣奪下1面銅牌。行政院長卓榮泰指出，陳念琴拳擊生涯所克服的大小困難，以及成功對抗生命逆境，「妳是我們永遠的驕傲」。

陳念琴是台灣史上首位登上奧運的女拳擊手，可惜在里約16強賽落敗未能晉級，東京奧運則止步8強。賽後也揭露自己2019年11月被診斷出罹患淋巴癌，近2年的時間一面抗癌、一面備戰奧運。

卓榮泰透露指出，陳念琴從小就展現優秀的運動能力，無論是游泳、羽球、田徑、角力等運動都難不倒她，從國中開始專心訓練拳擊之後，在國內外的比賽過關斬將，更成為台灣第一個打進奧運的女子拳擊選手。

卓榮泰指出，陳念琴拳擊生涯所克服的大小困難，以及成功對抗生命逆境，都讓她逐漸成長茁壯，終於在巴黎奧運開花結果。「謝謝念琴帶給我們的希望與感動，妳是我們永遠的驕傲。」

他提到，今天台灣選手會繼續在高爾夫、輕艇、桌球、舉重的項目出賽，明天凌晨還有大家非常關心，全力支持的林郁婷，在女子拳擊57公斤級的四強出賽，請大家用力集氣，為奧運英雄們加油。

卓榮泰 巴黎奧運 陳念琴

延伸閱讀

奧運拳擊／生涯首面奧運獎牌 抗癌女拳王陳念琴奪銅背後勵志動人

奧運拳擊／晚上10點50才比賽 陳念琴：是我睡覺時間

奧運圖輯／不敵大陸亞運金牌 陳念琴仍獲奧運第一面銅牌

奧運拳擊／連三屆親吻擂台謝幕 陳念琴奪銅心中萬分感恩

相關新聞

正式發函韓國瑜召集黨團協商 民進黨團：速審人事同意權

立法院7月16日休會，國民黨、民眾黨立院黨團表態不會為了處理人事同意權配合民進黨團開臨時會，不過。民進黨團今天正式發函給...

批黃捷荒腔走板 罷捷團體今再度發起連署

民進黨立委黃捷爭議不斷，「罷捷」團體如影隨形，近期凱米颱風來襲黃捷因不在選區被轟，返台後積極勘災彌補，但「罷捷」發起人徐...

抗癌女拳王陳念琴奪銅 卓榮泰：對抗生命逆境帶來感動

台灣「抗癌女拳王」陳念琴今天在巴黎奧運拳擊女子66公斤級4強不敵中國楊柳，不過仍替台灣奪下1面銅牌。行政院長卓榮泰指出，...

被列台獨頑固分子專欄 王定宇：國台辦想幹嘛由它去

國台辦7日在官方網站上新增「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄網頁，明確列出「台獨」頑固分子清單，包含行政院前院長蘇貞昌、...

白營提修法案 塑膠、橡膠及金屬材質不得作再生能源燃料

桃園市政府廢止3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，經濟部在今年6月撤銷廢除入園的處分，當地居民今天北上總統府抗議。民眾黨立...

幫台電找移工旅館業卻不行 政府帶頭做「慣老闆」

夏季來臨，用電動輒攀上高峰，當民眾擔憂缺電危機時，為了提高電網妥善率，經濟部長郭智輝提出，要幫台電找2000名移工來解決第一線人力不足的問題，但郭智輝說出的原因，不但打臉過去的政府，更暴露出帶頭做「慣老闆」的，竟然也是政府。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。