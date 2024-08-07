被列台獨頑固分子專欄 王定宇：國台辦想幹嘛由它去

國台辦7日在官方網站上新增「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄網頁，明確列出「台獨」頑固分子清單，包含行政院前院長蘇貞昌、游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、立委王定宇等，都出現在清單上。王定宇今天表示，國台辦想要幹嘛，就由它去，硬要把台灣混淆為中國的一部分，不僅違背事實，而且昧著良心。

王定宇指出，中華民國台灣不隸屬於中華人民共和國，他作為中華民國的國會議員，當然要堅守主權，如果因為中華民國、或台灣的國民主權，被國台辦認為叫台獨的話，那全台灣應都是處罰的對象。

王定宇說，這是中共老掉牙的手法了，有人說這是光榮的印記，但他覺得這是很自然的事情，台灣人民擁有國家主權，民主體制和憲法都和中華人民共和國不一樣。