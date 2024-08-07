總統府資政陷性騷爭議 婦團籲任命用人應納考量

總統府1日公布新聘資政與國策顧問名單，其中前資政顏志發再回鍋，婦團今天表示，顏志發曾涉性騷，總統賴清德任命用人應將人選過去的性騷擾行為與性別歧視言論納入考量。

總統府日前公布新聘資政與國策顧問名單，除了前國安會秘書長邱義仁、前行政院長張俊雄、謝長廷、蘇貞昌、林全、前行政院副院長林信義、詩人吳晟、前總統府資政吳澧培等人入列資政名單外，前總統府資政顏志發也再回鍋受聘。

婦女團體婦女新知基金會、勵馨基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會及台灣婦女團體全國聯合會等今天發表聯合聲明，呼籲賴總統面對資政名單爭議，應承諾用人決策將是否有性別歧視言行納入考量。

聲明指出，顏志發去年於台灣#MeToo事件爆發期間遭指控為性騷擾行為人，他第一時間向指控者提出刑事告訴隨後撤告，接著又請辭前總統蔡英文資政，如今又回鍋受聘為新資政。然而面對近日質疑聲浪，僅見8月5日報載總統府發言人回應「這份名單符合賴清德總統民主大聯盟精神」。

聲明表示，職場上「受長官賞識的人才」被指控為性騷擾行為人，最後性騷擾事件被輕輕放下的案例所在多有，這類情形頻繁發生，長久以來用「我們就這樣算了」的態度，不斷鞏固輕放性騷擾事件的職場氛圍與權力關係。

聲明指出，去年6月初，以民進黨黨主席身分多次為黨內性騷擾事件道歉、宣示落實性別平等的賴總統，如今難道仍要用標榜「用人唯才，不分黨派」的「民主大聯盟」，輕輕放下總統府資政名單所引發的質疑。

聲明也說，賴總統去年「面對性平事件不必以大局為重」的發言言猶在耳，呼籲賴總統承諾任命用人應將人選過去的性騷擾行為與性別歧視言論納入考量，並公開說明「符合民主大聯盟精神」的總統府資政遴聘決策，如何落實賴總統所承諾的性別平權。