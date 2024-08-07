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遭台中幼兒園提告求償 羅廷瑋：為民喉舌是職責所在

中央社／ 台北7日電

台中市某幼兒園控訴國民黨立委羅廷瑋曾開記者會，指幼兒園內男助教疑似對幼童性侵，是為選舉炒聲量，已提出告訴求償。羅廷瑋今天表示，有相關資料佐證，該事件並非空穴來風，民代接受陳情協助開記者會是職責所在，目的是促請教育局積極調查。

國民黨立委羅廷瑋在2022年擔任台中市議員時，曾陪同吳姓家長召開記者會，質疑台中市太平區某準公立幼兒園內男助教疑似對5歲女童性侵、圍毆及猥褻，但最終台中市地檢署以無證據不起訴。該幼兒園田姓負責人出面控訴，指稱羅廷瑋為選舉炒聲量、家長抹黑，已提出告訴求償。

羅廷瑋今天透過新聞稿指出，針對田姓負責人的指控表示遺憾，在該事件中，除了吳姓家長的陳述、醫院就醫相關資料，還有孩童的錄音檔及驗傷單做為佐證，顯示該事件並非空穴來風。

羅廷瑋認為，他身為民意代表為民喉舌，接受無助的家長陳情，心疼孩子遭遇，今天就算不是吳姓家長陳情，換成其他女士，他依然會協助召開記者會，這是職責所在。

羅廷瑋提到，當時召開記者會，依法從頭到尾都未提及園長、園內工作者的姓名與幼兒園資訊，記者會的目的是希望敦促社會大眾留意幼兒園安全問題，並促請教育局積極調查。記者會後，他也在臉書呼籲網友理性，並提及最後以不起訴偵結，尊重司法的判決，但駭人的女孩錄音檔，不能當沒聽到，能做的只有召開記者會。

羅廷瑋強調， 針對田姓負責人指控他與吳姓家長「編造謊言、行徑囂張、目無法紀、公然毀謗、喪盡天良」等言論，已構成公然誹謗，將提起告訴。

羅廷瑋談及，收到不起訴處分書僅表示檢察官認為目前的證據不足以提起公訴，或者認為不符合起訴的其他法律要件，因此決定不提起公訴，案件在現階段沒有進一步進入法院審理，未來如有新事證，仍有機會重啟調查。

羅廷瑋表示，近年來，許多兒童性侵害案件因證據不足無罪或輕判，類似案件如台北幼兒園也是一審宣判不起訴，但後續持續的調查才得以進展，而近期台中也有疑似虐童的烏日幼兒園事件，突顯現行法律在保護兒童方面有其不足之處，由於受害者年齡過小，即使孩子或其他同學的證詞對該案件有利，通常在法律上難以被採納，顯示法律制度上需要進一步完善，以更有效保護兒童權益。

幼兒園 羅廷瑋

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