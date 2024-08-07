白營提修法案 塑膠、橡膠及金屬材質不得作再生能源燃料

桃園市政府廢止3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，經濟部在今年6月撤銷廢除入園的處分，當地居民今天北上總統府抗議。民眾黨立法院黨團近期提出「再生能源發展條例」修正草案，明定含塑膠、橡膠及金屬材質等一般廢棄物，不得作為再生能源的燃料來源。

民眾黨立法院黨團在提案說明指出，為避免我國誤將含塑膠、橡膠及金屬材質等一般廢棄物或事業廢棄物，作為再生能源的燃料來源，假發展再生能源發電之名義，實為進行將有害廢棄物去化之管道，因此擬具「再生能源發展條例」條文修正草案。

根據現行條文規定，再生能源是指太陽能、生質能、地熱能、海洋能、風力、非抽蓄式水力、國內一般廢棄物與一般事業廢棄物等，直接利用或經處理所產生的能源，或者其他經中央主管機關認定可永續利用的能源，民眾黨團提案修訂為「不含塑膠、橡膠及金屬材質之國內一般廢棄物與一般事業廢棄物」。

現行條文明定，中央主管機關得考量再生能源熱利用的合理成本及利潤，依照其能源貢獻度效益，訂定熱利用獎勵補助辦法，包含一般廢棄物或事業廢棄物經處理後製造為燃料者，民眾黨團版本則修訂為「不含塑膠、橡膠及金屬材質之一般廢棄物或事業廢棄物經處理後製造為燃料者。」

桃園市觀音區在地及周遭居民，今天在國民黨立委涂權吉、多名里長的帶領下，北上展開一連串抗議活動，眾人頭綁白布條，手持「衝！衝！衝！衝！衝！把汙染電廠衝出觀音」的白布條，緩緩往總統府的方向前進，並且在過程高喊「SRF滾出觀音」等口號。