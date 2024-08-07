批黃捷荒腔走板 罷捷團體今再度發起連署

民進黨立委黃捷爭議不斷，「罷捷」團體如影隨形，近期凱米颱風來襲黃捷因不在選區被轟，返台後積極勘災彌補，但「罷捷」發起人徐尚賢今天宣布，啟動罷免黃捷第1階段，目標是於明年2月前達到3500份連署，讓黃捷下台。

黃捷在第二屆議員任內，即經歷罷免案，在民進黨跨黨護盤後驚險逃過罷免，之後正式加入民進黨，本屆立委選舉又臨危受命，跨到高雄第6選區參選進而當選，過程充滿話題。

不過先前發起罷捷的徐尚賢，這次再度喊「罷捷」，他在社群發起第一階段連署，並公開罷免黃捷3理由，批黃只是作秀、愛擺拍的立委，只會監督在野黨的立委，加上只會說謊當賊，高雄第六選區（前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕）不需要如此的立委，因此將發起「掃除黃賊，高六清捷，罷免黃捷高雄就清潔」活動。

徐尚賢指出，據選罷法規定，立委任期滿1年才能正式提出罷免，但先前中選會曾解釋，即起徵集罷免連署書是合法的，因此罷捷團體除會在鳳山黃捷先前的本命區設連署點，也會在高雄第6選區找連署點，另集結國民黨力量，一同罷捷。

徐尚賢表示，目前地方罷免立委黃捷的聲浪，更甚於當年罷免議員黃捷的聲勢，如今的黃捷荒腔走板，「完全替民進黨當綠衛兵」。

面對罷捷團體揚言再次發動罷免案，黃捷7月中曾嗆聲，「他們揚言想再次罷免我，可能得先遷戶籍到我的選區，我的去留由高雄第6選區決定」，她在國會問心無愧，可受公評。