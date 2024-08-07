正式發函韓國瑜召集黨團協商 民進黨團：速審人事同意權

立法院7月16日休會，國民黨、民眾黨立院黨團表態不會為了處理人事同意權配合民進黨團開臨時會，不過。民進黨團今天正式發函給立法院長韓國瑜要求召集朝野協商，盼善盡立院職權儘速審查考試院人事同意權，不因延宕造成憲政機關空轉。

第13屆考委任期將在8月31日屆滿，賴清德總統已於5月31日提名周弘憲為考試院第14屆院長，許舒翔為副院長，邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威等7位為考委，並函送立法院行使人事同意權，該案已於6月7日交全院委員會審查，立法院至今還未完成審查。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，立法院必須在法定期程啟動人事同意權的審查程序，不要因為延宕、甚至不行使，造成憲政機關的癱瘓空轉。

吳思瑤表示，民進黨團立場非常清楚，也已正式發函給立法院長韓國瑜，召集朝野協商討論臨時會是否召開、議案是什麼？她強調，NCC、考試委員的人事同意權都有法定期限，立法院應當善盡法定義務，這是立委職責，民進黨團仍希望能盡速行使憲法上應當肩負的法定職責，考試院也已做好準備。

她說，如果立法院沒辦法在法定期限完成考委的同意權，未來舉辦許多國家考試的作為，都要未雨綢繆，否則影響了三萬考生的權益，影響的領域別自醫師、護理師、社工師等，這也戕害憲法保障人民的應試權跟工作權，這都是非同小可的事。

民進黨立委鍾佳濱指出，如果沒有考試委員，各項國家考試包括公職考試、專業人員考試都會因此停擺，六月份已經有諸多考生畢業，九月份的國家考試都有諸多考生準備應試，或服公職者要去考取公務員，或是要通過專業人員考試成為會計師、醫師、律師、物理師等等。

鍾佳濱指出，這麼多人的應考權和未來工作權，難道要因為國會在野黨執意杯葛、癱瘓憲法機關的運作，讓他們辛辛苦苦準備考試成果受到影響？他奉勸在野黨趕快回頭，趕快透過朝野協商完成考試院人事同意權。