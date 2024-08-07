影／胡姓釣客胖了8公斤 家屬贈「恩重如山」錦旗感謝陸方

金門胡姓釣客今終圓滿落幕，立委陳玉珍今陪同家屬前往廈門，家屬特別製作錦旗分別致贈給福建海警局、福建省台辦，感謝大陸有關單位救援並照顧胡男。陳也以國民黨金門黨部主委身分致贈感謝狀，期盼兩岸未來更緊密聯繫，讓類似事件都能圓滿解決。

陳玉珍今陪同胡姓釣客家屬前往廈門，胡男於廈門五通碼頭金門鄉親服務站與久違的父母親和8歲女兒相見，場面感人，家屬及陳玉珍都特別表達感謝之意，一行人並搭乘11時的船班返回金門。

家屬表示，這些日子都非常想念胡男，尤其是胡男8歲女兒特別想念父親，還記得6月前往廈門探視時，胡男還對女兒說只要考一百分「爸爸就會回去了」，所以這次孫女也特別帶著100分的考卷前往，趕在8月8日父親節前夕來迎接胡男返鄉，還畫一張父親節賀卡祝福，令人感動。

家屬為感謝福建海警局當時救援，特別製作錦旗「救命之恩、恩重如山」來表達謝意；也感謝福建省台辦在滯留大陸期間對胡姓釣客的照顧，贈以「大恩大德、銘記在心」錦旗致謝。

家屬表示，大陸台辦在這段期間對胡姓釣客的照顧十分周延，關懷備至，在確定今日準備返金前，也為胡姓釣客作了一次全身健康檢查，並贈送一個小書包給胡姓釣客的女兒，祝福她學業進步，未來前程似錦。據胡男稍早受訪表示，自己健檢還胖了8公斤左右。

陳玉珍表示，這段期間由於大家的努力，持續堆積彼此的善意和理解，才能走到今天，事情能圓滿落幕，親人得以重聚；感謝大陸國台辦、福建省台辦的積極協助。她也以國民黨金門縣黨部主任委員身分，致贈給福建省台辦感謝狀乙幀，感謝大家的支持與協助，對金門鄉親的救援。

陳玉珍指出，胡姓釣客在大陸滯留，最主要因素仍是因「0214事件」發生後，兩岸的大環境，政治氛圍趨於緊張，胡又是現役軍人，身份特別敏感，進而造成了胡姓鄉親滯留無法及時返鄉，所幸後來經過不斷溝通協調，胡姓釣客也回歸老百姓身分，她陪同家屬前往當地探視，後又有「0214事件」順利落幕，才讓金廈兩岸雙方的「善意」得以循環積累，讓胡姓鄉親能夠在今日順利返家。