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桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
桃園市政府今年3月廢除三家SRF（固體再生燃料）廠商在桃園科技園區的設廠許可，但在業者訴願後，經濟部撤銷桃市府廢除入園的處分，引發當地居民不滿，今天北上總統府和經濟部抗議。記者王千豪／攝影
桃園市政府今年3月廢除三家SRF（固體再生燃料）廠商在桃園科技園區的設廠許可，但在業者訴願後，經濟部撤銷桃市府廢除入園的處分，引發當地居民不滿，今天北上總統府和經濟部抗議。記者王千豪／攝影

桃園市政府今年3月廢除三家SRF（固體再生燃料）廠商在桃園科技園區的設廠許可，但在業者訴願後，經濟部撤銷桃市府廢除入園的處分，引發當地居民不滿，今天北上總統府和經濟部抗議。國民黨在地立委涂權吉表示，希望政府不要再「橫柴入灶」，護航財團、甩鍋地方政府，也希望賴清德總統可以聽到鄉親怒吼的聲音。

桃園市觀音區在地及周遭居民，因不滿經濟部讓SRF在桃園科技園區設廠，今天在涂權吉、市議員吳進昌、許更生及在地里長的帶領下，展開一連串抗議活動。上百民眾一早聚集在凱道上，頭綁白布條，手持「衝！衝！衝！衝！衝！把汙染電廠衝出觀音」的白布條，緩緩往總統府的方向緩緩前進，過程高喊「SRF滾出觀音」。

國民黨立委羅智強、徐巧芯也特地到場聲援，並發表短講。徐巧芯表示，過去這麼多年當中，觀音是在全台灣最綠的一塊，既然過去給予了很多支持，就應該要得到應有的權利，而不是讓SRF設焚化爐在觀音。

徐巧芯說，SRF可以燒輪胎、燒塑膠，這些對鄉親健康會產生很大的影響，懇求的新任的賴總統、新任的經濟部長郭智輝重新考慮，讓SRF退出觀音。

羅智強表示，民進黨用一個很漂亮的名字、大家聽不懂的名字SRF，他用5個字講完，「燒垃圾發電」。過去觀音鄉親長期支持民進黨，但民進黨竟然要把一個燒垃圾發電的三家工廠放在觀音，是要觀音都得肺腺癌嗎？是要毒死觀音人嗎？有這樣無良的政府嗎？觀音人、桃園人要展現決心、展現力量，告訴這個無良的政府，他們拒絕燒垃圾發電。

在立委、市議員發表完短講後，涂權吉、吳進昌、許更生及在地里長到總統府遞交陳情書，隨後一行人轉往經濟部抗議。國民黨立委林思銘也特地到經濟部聲援抗議民眾，希望在辦公室吹冷氣的經濟部高官可以聽到在炎熱氣溫下抗爭民眾的心聲，並給出回應。

最後由經濟部產業發展署長楊志清出面接陳情書，抗議群眾還準備十盒雞蛋一併交給楊志清，並揚言如果未正面回應，下次就要「蛋洗經濟部。」楊志清也表示會盡快回應訴求。

SRF 觀音

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