藍委稱麟洋配中國人驕傲引批評 新黨贈花聲援嗆綠

我國「麟洋配」奪奧運金牌，全民感動。國民黨立委翁曉玲於微信上發文，稱麟洋配是中國人的驕傲，引發議論。新黨今赴立法院，贈花予翁曉玲，讚她講真話，新黨輿情中心主任季節說，若偏綠網友討厭「中國人」這個詞，奉勸不要罵新黨、翁曉玲、國民黨，有種拒投不敢修法的民進黨。

翁曉玲稱「麟洋配是中國人的驕傲」一說惹議，新黨為聲援她，赴立法院贈花。季節表示，「麟洋配」奪奧運金牌，全民振奮，翁曉玲發文祝賀，提到「麟洋配」是台灣之光、中國人的驕傲，貼文被偏綠網民圍剿，新黨認為兩岸不論台灣人、大陸人都是中國人，今天聲援翁曉玲正確發言，贈花為其加油打氣。

季節說，依照憲法增修條文、兩岸人民關係條例，明定大陸地區為我國領土，2016年到2024年民進黨於立院是單獨過半，要修法是三分鐘的事情，法律修改這麼簡單，為何民進黨不敢改？既然不敢修改，表示民進黨承認大陸地區是中華民國領土，當然都是中國人，有何不對？如果偏綠網友討厭「中國人」這個詞，奉勸不要罵新黨、翁曉玲、國民黨，有種拒投不敢修法的民進黨。

新黨副秘書長游智彬批台獨是「俗辣」，表示「你們不是中國人，那你是什麼人？」台獨只敢喊台獨，破壞兩岸關係跟和平，這些假台獨破壞兩岸和平，自己躲在國外跟台灣募款，最不要臉。

游智彬說，特別聲援翁曉玲講出真話，金牌選手爸爸也以炎黃子孫為榮，台灣各地都在拜炎帝，有很多神農廟，民進黨只敢嘴上逞勇，實際上根本不敢台獨，呼籲台灣人民，都是中國人，要以中國人為榮，以炎黃子孫為榮。民進黨組織部前副主任莊嚴也表達聲援贈花行動，現場說明賀中華健兒奪金牌，讚翁曉玲勇氣可嘉。

新黨眾人語畢，步入立法院，不過立法院收發室拒收花籃，故只在祝賀牌蓋了收發章，隨後轉往立法院研究大樓贈花。

翁曉玲辦公室表示，翁曉玲本人不在立法院，今參與宣講活動。辦公室同仁係於今早11時36分獲立法院駐衛警察來電詢問有民眾要送花，也不回應該事件。