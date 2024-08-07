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影／原住民族正名30周年「請用我的名字呼喚我」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨副秘書長楊懿珊（左二）、原民部副主任俄鄧・殷艾（左一）與青年部主任阮俊達（右二）等，上午在民進黨中央黨部舉行「台灣原住民族正名30周年」原住民族日市集宣傳記者。會後與會者一起高呼「請用我的名字呼喚我」。記者黃義書／攝影
民進黨副秘書長楊懿珊（左二）、原民部副主任俄鄧・殷艾（左一）與青年部主任阮俊達（右二）等，上午在民進黨中央黨部舉行「台灣原住民族正名30周年」原住民族日市集宣傳記者。會後與會者一起高呼「請用我的名字呼喚我」。記者黃義書／攝影

民進黨副秘書長楊懿珊、原民部副主任俄鄧・殷艾與青年部主任阮俊達，上午在民進黨中央黨部舉行「台灣原住民族正名30周年」原住民族日市集宣傳記者會，將於8月10日14：00～20：00在圓山花海廣場舉行，將有20多個原民攤位，展現原住民的美食及文化傳統工藝。

「原住民族日」是為了紀念1994年8月1日憲法增修條文正式將「山胞」改為「原住民」，政府正式肯認原住民族的存在，消除對原住民族的歧視，並恢復其尊嚴和身份認同。去年修法通過，原住民可在身分證上單列羅馬拼音的原住民傳統姓氏，保障原住民身分的認同權、平等權。

青年部主任阮俊達表示，今年的原住民日也呼應到原住民的族人終於可以在身分證上「單列族名」，此成果是一群原住民年輕人努力來的，現今台灣所有的原住民可以用羅馬拼音清楚完整的呈現自己的名字，原住民正名運動在30年後，從集體的正名，到個人的正名，原住民權益更往前進了一步。隨後與會者一起高呼「請用我的名字呼喚我」。

民進黨副秘書長楊懿珊（中）、原民部副主任俄鄧・殷艾（左）與青年部主任阮俊達（右），上午在民進黨中央黨部舉行「台灣原住民族正名30周年」原住民族日市集宣傳記者會，將於8月10日14:00～20:00，在圓山花海廣場舉行，將有20多個原民攤位，展現原住民的美食及文化傳統工藝。記者黃義書／攝影
民進黨副秘書長楊懿珊（中）、原民部副主任俄鄧・殷艾（左）與青年部主任阮俊達（右），上午在民進黨中央黨部舉行「台灣原住民族正名30周年」原住民族日市集宣傳記者會，將於8月10日14:00～20:00，在圓山花海廣場舉行，將有20多個原民攤位，展現原住民的美食及文化傳統工藝。記者黃義書／攝影

原住民 民進黨

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