影／原住民族正名30周年「請用我的名字呼喚我」

民進黨副秘書長楊懿珊、原民部副主任俄鄧・殷艾與青年部主任阮俊達，上午在民進黨中央黨部舉行「台灣原住民族正名30周年」原住民族日市集宣傳記者會，將於8月10日14：00～20：00在圓山花海廣場舉行，將有20多個原民攤位，展現原住民的美食及文化傳統工藝。

「原住民族日」是為了紀念1994年8月1日憲法增修條文正式將「山胞」改為「原住民」，政府正式肯認原住民族的存在，消除對原住民族的歧視，並恢復其尊嚴和身份認同。去年修法通過，原住民可在身分證上單列羅馬拼音的原住民傳統姓氏，保障原住民身分的認同權、平等權。