氣候變遷對策委員會明登場 7大主軸核能也可能躍上討論桌

總統府「氣候變遷對策委員會」首次會議明天下午4點在總統府登場，該委員會有7大主軸，包含淨零路徑、綠能、減碳、綠色與數位轉型、永續綠生活、綠色金融及國土永續調適等，氣候變遷衝擊與電力供需將成討論焦點，而如何讓氣候政策能在極端氣候中達到調適目的為本委員會最重要的宗旨。

「氣候變遷對策委員會」因凱米颱風影響延期至明天舉行，環境部長彭啓明將在會議中進行「氣候變遷對全球還有台灣的影響衝擊評估」報告，台電公司曾文生則會報告「台灣電力供需的轉型與挑戰」，因此不只氣候變遷，與碳排息息相關的能源議題，尤其核能也可能在明天的委員會躍上討論桌。

氣候變遷對策委員會由總統賴清德擔任召集人，副召集人分別由行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢等3人擔任，顧問李遠哲和簡又新擔任，另外政府部門8人、產業代表6人、公民代表6人、學者專家4人，委員總計24人，該委員會將每季開會一次並報告相關進度，以加速政策效能引擎的推動，委員在會議中雖有建議權，最終決策權仍掌握在行政部門手上。

據了解，本次委員會首先由賴總統致詞，之後由彭啓明、曾文生等進行專題報告，上述議程同步以直播對外播放，之後的委員閉門會議則無直播，會後記者會上，總統府發言人郭雅慧、總統府副秘書長張惇函、彭啓明與曾文生4人將報告本次會議內容並接受現場媒體提問。

彭啓明表示，氣候變遷對策委員中的報告內容，包含他國的淨零對策，例如歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在今年7月順利連任後續推的綠色新政、日本發行的氣候轉型債券、美國成立的氣候軍團（American Climate Corps, ACC）等，以及統計全球上半年有多少極端氣候等，台灣對短期災害的防災做得很好，但對長期的調適觀念卻相當欠缺，政策上如何做到「調適」是本委員會最重要的精神。