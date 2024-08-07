聽新聞
test
0:00 / 0:00
明年政府歲入歲出雙破3兆元 李彥秀：財政地獄剛開始
我國明年度總預算已出爐，歲入3兆1534億元和歲出3兆1325億元，歲入歲出雙破3兆元，再創新高。國民黨立委李彥秀今日表示，民進黨稱還債達1415億元，為24年來新高，把人民當3歲小孩騙，前總統蔡英文卸任時國債鐘已達6.4兆元，「財政地獄」苦果剛開始。
對於明年度總預算歲入歲出雙破3兆元，李彥秀說，明年度總預算歲入歲出都突破新台幣3兆元，雙雙創下新高。民進黨宣稱，還債金額達到1415億元，是24年來新高，顯然又是在大玩「數字遊戲」，把人民當3歲小孩騙；政府號稱還債金額高，只是守住「公共債務法」的下限，政府歲入編列高，還債的數字自然就高，根本就是「還的越多，欠的也越多」。
李彥秀表示，過去8年，政府歲出預算從1.9兆快速膨脹到3.2兆，擴張速度驚人，這還不包括13項超過2.5兆的特別預算。蔡英文2016年上任時，國債鐘的數字是5.6兆，平均每位國人負債24萬元，到今年卸任時，國債鐘已經高達6.4兆元，平均每人負債27.2萬元，這還不包括勞保潛藏負債高達13兆的財務黑洞。
李彥秀指出，審計部的報告更是打臉民進黨政府，考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4905億元，未來5年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。從選舉大撒幣、花錢沒節制、特別預算常態化、美化稅收超徵，債留子孫後遺症，財政地獄的苦果才剛要開始。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言