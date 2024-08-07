空中英語教室創辦人彭蒙惠逝 洪孟楷：教育精神永留存

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世，8月5日為她的生日，今傳她昨晚過世消息，享耆壽98歲。對此，國民黨立委洪孟楷今表示，感謝彭蒙惠老師，他前往美國留學到現在擔任民代，有國會交流經驗，自然溝通的仍是當時學習的口說英語。

對於彭蒙惠逝世，洪孟楷說，感恩、感謝彭蒙惠老師，祈願安息。超過60年的付出，投入教育、扎根、推廣，是一位永遠令人懷念和感動的實在教育家。精神永留存。

洪孟楷表示，從「大家說英語」到「空中英語教室」，近代台灣學子多數的課外英文啟蒙就從此開始。永遠記得求學時晚上開著收音機，聽著廣播的生動教學、看著雜誌的精彩內容，「Guess what？！」、「what？」雜誌內的生動口語，還成為當次月考的英文考題，當試卷出現這題時，他發自內心的一笑，為他多拿下選擇題的兩分。

洪孟楷提到，考試只是過程，如同彭蒙惠老師所說，「英語是了解世界的工具」，而後前往美國求學階段，再到現在擔任民代常有國會交流機會，最自然的溝通仍是當時學習的口說英語，這些都是彭老師留給後人無限的大愛。再次感謝，彭老師是無數台灣人永遠的老師。