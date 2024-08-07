快訊

特斯拉好康開賣馬斯克氣炸「取消不准賣」！台灣好市多回應了

李洋凱旋歸國透露退役後想選羽協理事長 最快時間點曝

提早退休轉私校 2校長告白：搏事業第二春揮灑熱情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美澳聯合聲明 反對任何增加台海緊張或破壞現狀的行動

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯表示，美澳立場一致，追求維持台海的和平與穩定，並反對任何增加緊張或破壞現狀的行動。路透
美國國務卿布林肯表示，美澳立場一致，追求維持台海的和平與穩定，並反對任何增加緊張或破壞現狀的行動。路透

美澳外長暨防長共同舉行的澳美部長級磋商（AUSMIN）會議6日在美國馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis）落幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在會後記者會表示，美澳立場一致，追求維持台海的和平與穩定，並反對任何增加緊張或破壞現狀的行動。

這場磋商會議討論議題廣泛，除了美澳聯盟，還包含兩國對中東及印太區域的立場，以及澳英美安全協議（AUKUS）等。

其中針對台海，聯合聲明指出，首長們重申維持台海和平與穩定的重要性，他們共同反對片面改變現狀，呼籲透過非暴力動武或脅迫的對話，以和平方式解決兩岸議題；他們對中國大陸軍隊和海警隊在台海周邊的行動表達嚴重關切。

聯合聲明強調，台灣是美澳重要的夥伴，也是印太區域優秀的經濟體及民主政體，美澳將持續支持台灣有意義參與國際組織，兩國將持續強化對台經濟、貿易及人民之間的關係，並強化在太平洋地區的協調。

美國總統拜登6月接受時代雜誌（TIME）專訪表示，美國不尋求台灣獨立，若中方試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣，至於是否派兵到台灣，取決於實際狀況。

當被問到澳洲在面對台灣變局時，是否要承諾派兵協助捍衛台灣，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）沒有正面回應，而是說不回應有關未來的假設情況。

馬勒斯表示，美澳聯盟將共同抵禦未來的衝突，針對台海，澳洲的立場是支持台海現狀，不樂見任何片面改變現狀的作為。

也有記者問到媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）上月接受專訪時所說，他不相信美國最終會捍衛被中國大陸侵略的台灣。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）不評論梅鐸的說法，他重申，與中方的衝突不是迫在眉睫更非不可避免，美國會持續與區域內理念相近的夥伴共同確保促進自由開放的印太區域。

台海 國防部 美國

延伸閱讀

奧運籃球／美國多點開花輕取巴西 5連霸差2勝

著眼印太戰略要道 美軍擬在澳洲小島設基地

澳洲加入全球入境計畫 明年起赴美可快速通關

加拿大軍艦穿越台海 39中共機艦出海繞台

相關新聞

柯文哲不認親簽京華城容獎 簡舒培稱2個「唯一」打臉說謊

北市京華城案持續延燒，前市長柯文哲對於自己是否有親簽京華城案的容積獎勵堅決否認，民進黨北市議員簡舒培拿出向市府索資證據再...

明年政府歲入歲出雙破3兆元 李彥秀：財政地獄剛開始

我國明年度總預算已出爐，歲入3兆1534億元和歲出3兆1325億元，歲入歲出雙破3兆元，再創新高。國民黨立委李彥秀今日表...

政府還債大內宣 學者：糊弄不懂法的人

賴清德總統昨拍板明年度中央政府總預算案，自誇還債更多。政大財政系主任陳國樑表示，八年來政府歲出預算從一點九兆擴張至破三兆...

新任駐美公使楊懿珊：台美關係還沒到最好 因期待更好

總統府發布總統令，任命民進黨副秘書長楊懿珊為駐美國公使。楊懿珊今天表示，駐美代表俞大㵢是最高領導，她配合指揮，台美關係還...

氣候變遷對策委員會明登場 7大主軸核能也可能躍上討論桌

總統府「氣候變遷對策委員會」首次會議明天下午4點在總統府登場，該委員會有7大主軸，包含淨零路徑、綠能、減碳、綠色與數位轉...

決戰釋憲／藍指大法官早有心證 只能期待仍有道德良知

國會職權修法釋憲案昨天（8月6日）進行言詞辯論。針對憲法法庭最後可能做出的判決，國民黨人士會後指出，大法官釋憲已經改為審判制，國會職權修法必須在有當事人權利受損情形下，才有審判保障的必要，而且要事證明確，若憲法法庭在尚未有人權利受損且完全沒有明確事證下做出違憲判決，將是開天闢地、縱橫古今的審判，大法官要捫心自問，全世界有哪個國家是這樣？大法官要如何面對歷史？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。