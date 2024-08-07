美澳聯合聲明 反對任何增加台海緊張或破壞現狀的行動

美澳外長暨防長共同舉行的澳美部長級磋商（AUSMIN）會議6日在美國馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis）落幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在會後記者會表示，美澳立場一致，追求維持台海的和平與穩定，並反對任何增加緊張或破壞現狀的行動。

這場磋商會議討論議題廣泛，除了美澳聯盟，還包含兩國對中東及印太區域的立場，以及澳英美安全協議（AUKUS）等。

其中針對台海，聯合聲明指出，首長們重申維持台海和平與穩定的重要性，他們共同反對片面改變現狀，呼籲透過非暴力動武或脅迫的對話，以和平方式解決兩岸議題；他們對中國大陸軍隊和海警隊在台海周邊的行動表達嚴重關切。

聯合聲明強調，台灣是美澳重要的夥伴，也是印太區域優秀的經濟體及民主政體，美澳將持續支持台灣有意義參與國際組織，兩國將持續強化對台經濟、貿易及人民之間的關係，並強化在太平洋地區的協調。

美國總統拜登6月接受時代雜誌（TIME）專訪表示，美國不尋求台灣獨立，若中方試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣，至於是否派兵到台灣，取決於實際狀況。

當被問到澳洲在面對台灣變局時，是否要承諾派兵協助捍衛台灣，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）沒有正面回應，而是說不回應有關未來的假設情況。

馬勒斯表示，美澳聯盟將共同抵禦未來的衝突，針對台海，澳洲的立場是支持台海現狀，不樂見任何片面改變現狀的作為。

也有記者問到媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）上月接受專訪時所說，他不相信美國最終會捍衛被中國大陸侵略的台灣。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）不評論梅鐸的說法，他重申，與中方的衝突不是迫在眉睫更非不可避免，美國會持續與區域內理念相近的夥伴共同確保促進自由開放的印太區域。