空中英語教室證實彭蒙惠辭世 遺囑交代：把所有一切全捐出

空中英語教室／救世傳播協會今早發布聲明指出，創辦人、美籍宣教士彭蒙惠（Doris Marie Brougham），因年長多重器官衰竭，已於8月6日在台北淡水馬偕醫院安息主懷，享耆壽98歲。彭蒙惠在遺囑中特別交代：「把所有一切全捐出。」

救世傳播協會董事長洪善群表示：「真正的下課時候，終於到來！」彭蒙惠最後長眠之地選在台北陽明天境，可以俯瞰救世傳播協會，那是彭蒙惠對華人最起初的愛與最具體的落實。洪善群指出，她為信仰一無所求，因著基督無所缺憾，心裡從來沒有退休的念頭，每一次吹奏著她的小喇叭，她總念茲在茲、不厭其煩的叮囑大家：「你拿到天國的護照了嗎？」

洪善群說，彭蒙惠76年前來台灣，在西雅圖碼頭與父母一別即成訣別，如今終於在天上團聚，更能夠面對一生拚赴的基督信仰；她是最稱職的英語老師，底子裡從來都是那樣，義無反顧、頭也不回的宣教士。

救世傳播協會會長謝光哲表示，彭蒙惠於1962年創辦空中英語教室，1963年創辦天韻合唱團，一生致力於英語教學和福音音樂傳教。「彭蒙惠紀念音樂會」將遵從彭蒙惠的遺願，「她一向喜歡熱鬧，喜歡我們開心，她說她希望參加她音樂會的人是快樂開心的來參加，因為她已到天堂和耶穌及父母、兄弟姐妹見面了」。

救世傳播協會／空中英語教室治喪委員會近期將決定「彭蒙惠紀念音樂會」的時間和地點。