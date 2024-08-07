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7月CPI年增創5年新高 李彥秀：通膨巨獸虎視眈眈

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

主計總處昨日公布7月消費者物價指數（CPI）年增率達2.52%，創近5年新高，國民黨立委李彥秀今日表示，通膨巨獸早虎視眈眈，台灣已經連續3年勞工實質薪資呈現負成長，通膨把微薄的加薪吃光光，民進黨政府應苦民所苦，穩定電價與物價，避免通膨巨獸壓垮民生消費。

李彥秀說，主計總處昨公布7月CPI年增率高達2.52%，創近5年新高，主因是電價、醫療費用調漲，加上凱米風災造成的蔬果大漲。事實上，民眾的苦日子可能才剛要開始，主計總處預測，8月通膨壓力恐怕將比7月更大。

李彥秀表示，通膨巨獸早就虎視眈眈，人民的苦日子可能才剛要開始，房價房租指數續創新高外，熱錢流出，台幣重貶，不但改寫「楊金龍防線」，台幣匯率也不斷改寫下8年新低，將進一步推升原物料進口成本的龐大壓力，這對中產階級將特別有感，房子租不起、才藝學不起、車子買不起、外食吃不起、出遊玩不起，台灣已經連續3年勞工實質薪資呈現負成長，通膨把微薄的加薪吃光光，今年前5個月好不容易轉正，現在又面臨極大的考驗。

李彥秀指出，9月召開「電價審議委員會」，經濟部長郭智輝前兩天說「希望9月工業電價有調漲空間」，到時候恐怕又會將電價的調漲加倍奉還給消費者。由於AI產業發展，台灣整體出口表現亮眼，但民生經濟從疫情以來，就一直沒好過，一般民眾真的苦不堪言，民進黨政府應該苦民所苦，穩定電價與物價，避免通膨巨獸壓垮了只剩下一口氣的民生消費。

李彥秀 通膨 電價

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