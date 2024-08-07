彭蒙惠逝世 蔡英文發文悼念「台灣永遠都會是你的家」

空中英語教室創辦人彭蒙惠昨天傍晚逝世，前總統蔡英文今天表示，「彭蒙惠老師，台灣永遠都會是你的家。雖然你離開了我們，離開了心愛的台灣，但是我相信，那美好的仗你已經打過了，當跑的路你已經跑盡了，所信的道你已經守住了。從此以後，有公義的冠冕都為你存留。」

蔡英文透過臉書表示，敬愛的彭蒙惠老師，已經在昨天傍晚，蒙主恩召。還記得去年6月，「我親自將彭蒙惠老師的台灣護照交到她手中，歡迎她成為正港的台灣人」。

蔡英文表示，彭蒙惠老師在台灣，一待就是超過70年。不只看見台灣人的需要，也在這裡落地生根，奉獻彭老師的一生，幫助台灣人學習英語，為台灣帶來福音。

蔡英文說，今年4月，是她最後一次與彭蒙惠老師見面。每一次見面，彭蒙惠都會跟她說：「我常常都為你祈禱」。「謝謝彭蒙惠老師，總是在我遇到困難與挑戰時，為我帶來許多溫暖以及鼓勵」。

蔡英文表示，彭蒙惠老師曾經說過：「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家」。

蔡英文說，「彭蒙惠老師，台灣永遠都會是你的家。雖然你離開了我們，離開了心愛的台灣，但是我相信，那美好的仗你已經打過了，當跑的路你已經跑盡了，所信的道你已經守住了。從此以後，有公義的冠冕都為你存留。願彭蒙惠老師，安息主懷。」