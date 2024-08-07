【專家之眼】盤點金門漁船事件 誰在兩岸勢如騎虎？

兩岸關係在冷戰後，本以為會是維持共好的雙贏過程：社會共享和平紅利、政治人物皆得為萬世開太平令名，甚至還有諾貝爾和平獎錦上添花的潛力，但實質走向卻是政治力引導民意、逐步探測統獨底線的過程。如此局面維持到蔡英文執政階段，仍在適當時機口稱兩岸，讓兩邊得以各取所需。可是在金門漁船事件裡，除善後傷亡問題外，綠營卻似乎想更進一步：可以既搞新兩國論，又能與中共建立關係。這對台灣政治社會形成什麼示範意涵？中共又如何考量下一步？值得關注。

7月30日兩岸在金門取得共識後，陸委會主委邱垂正親自主持「0214金門事件」記者會，表示本案事涉政府公權力，陸委會與海委會、海巡署等單位成立專案小組，評估事態發展、整合協調相關部門意見，在既有管道的持續溝通下，推動問題解決。中共國台辦30日晚間回應時，立場有堅持亦帶妥協：並未使用原先「2•14惡性撞船事件」稱呼，而改用較溫和的「2•14撞船事件」，但仍堅持指出：只有回到九二共識政治基礎，兩岸協商談判才能恢復。

31日梁文傑副主委透過網路節目專訪再談，這次沒有九二共識，沒有官方協商，但雙方都覺得有需要解決問題，還是把問題儘量解決了；當晚，中共國台辦藉由回應邱主委說法，重新使用了「2•14惡性撞船事件」稱呼，並要台方「盡快查明真相，做出公正的調查結論，對涉事人員作出相應處理」，更要求「應當尊重兩岸的漁民長期在傳統漁區作業的事實，停止抓扣中國漁船和用粗暴危險方式對待中國的漁民，保證漁民生命財產安全」。

梁在8月1日記者會上表示，此次協商就是當事人與當事人之間，就慰問金及遺體、船隻歸還等問題達成共識；還透露，7月30日在公祭現場，他有跟陸方代表泉州台辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉及罹難者家屬握手致意，並非外界所說的「零互動」。

賴政府費盡心機，兩岸關係有何收穫？拿賴總統最近在「對中政策跨國議會聯盟」年度峰會談話的標準來檢驗。他說願在對等尊嚴原則下，和中國進行交流。那麼，金門事件交涉有對等尊嚴嗎？我們可以看看誰坐下來談，談出什麼內容的問題。

前者連綠營內部都講不清楚。邱主委稱本案事涉政府公權力，陸委會透過既有管道持續溝通解決問題；但梁副主委說，是當事人間達成共識；而紅十字會似未參與。因為8月2日海委會主委管碧玲在金門時，縣紅十字會提出，希望未來有類似事情，由非官方的紅十會來處理，用兩岸紅十字會對接模式，應該處理起來會比較快。所以是誰在談？如果我們由台北官方來，先別說陸方代表是以紅十字會名義參與協調，就算是看他們的官方職務：福建省泉州市台辦副主任、海協會協調處長、泉州市之下的晉江市紅十字會秘書長等，也並非對等。

至於後者更是含糊其辭。外界知道有賠償道歉，但詳情如何？邱主委說，由於雙方同意，協商文本不公開。但這不能由陸委會一手遮天。因為《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第4-2條定義「本條例所稱協議，係指臺灣地區與大陸地區間就涉及行使公權力或政治議題事項所簽署之文書」，以及第5條「協議…其內容未涉及法律之修正或無須另以法律定之者，協議辦理機關應於協議簽署後三十日內報請行政院核定，並送立法院備查，其程序，必要時以機密方式處理。」未來會不會送備查？立法委員們應該好好的監督政府依法行政。

只是連誰談、談什麼都說不清的協商，人民應該好奇內容有什麼問題，更別提對等尊嚴在哪裡。那是否有建立起未來兩岸互動新模式，或者保護我漁民漁權呢？中共早說只有回到九二共識，兩岸協商談判才能恢復；而7月31日澎湖發生兩岸漁船碰撞事件。我漁民抱怨，海巡署接獲報案趕來，僅眼睜睜看著肇事大陸漁船離開。看來綠營所得惟大內宣效果。

金門漁船事件未來發展方向仍有待觀察，因為至少有四個矛盾力量相互作用，待中共權衡：一、上述7月31日中共國台辦的說法，可知中共認為撞船事件是賴政府惡意造成，並要公正調查結論、要有人被處分。這是硬的方向。

二、有人認為，金門的協商是當年紅會談判模式重現，不同點在於，當年雙方都避用官銜，這次則僅有陸方用紅會身分，我方則不避諱。但其實該注意的差別在：當年兩岸都是堅持一中原則的，現在綠營多次高調重申新兩國論，甚至在7月30日當天，賴還在接見「北美洲舜裔篤親總公所」訪團時提及。奇怪的是，賴不是第一天提相關概念，中共方面卻仍願意來談，還派了具官方身分者給人做文章，即便並不對等。這似乎是為兩岸社會交流清除障礙，應屬軟的方向。

三、當前中共對台政策仍以交流和統基調為主，但賴政府堅持新兩國論，又有跟陸方代表握手致意情況下，陸方還推進兩岸交流，台灣民眾會怎麼看中共的文攻武嚇？中共可以不顧台灣民意，但部分在野黨菁英們又會怎麼表現？

四、台灣過去相當信任中共可以控制大陸民意，但此次官員受訪時曾特別點出陸方有民意壓力。說對岸是因為小粉紅論調，才迫使官方必須對內交代。此後大陸民意又會怎麼看呢？

綜上言之，此次金門漁船事件，綠營兩手棋步，著眼於大內宣，目前看來暫時得分，接下來就看中共選擇怎麼走了。