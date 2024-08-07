改奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手 籲賴清德做1事

「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運奪金，奧運會場播放中華奧會會歌，在場以及海內外的國人大聲唱國旗歌，不少人感動地流下眼淚。對於為何不能唱國歌，以及最近出現把國旗歌改為國歌的討論，資深媒體人李艷秋在臉書粉專「李艷秋的新聞夜總會」表示，想要改會名、會旗、會歌，在國際奧會的嚴格監督下，都是不可能的，「除非你願意犧牲選手」。

「麟洋配」奪金，在奧運會場響起大合唱。李艷秋表示，麟洋巴黎奧運雙人羽球金牌，熱度和討論度仍在台灣燃燒，總結大家的心情，就4個字：開心、感動。開心來自於勝利不易，感動來自於全場大合唱國旗歌。因為這次的大合唱模式，會在未來奧運有選手拿金牌的時候，複製貼上。

為何播放的曲子其實是中華奧會歌？李艷秋回溯歷史，她表示，今天我們的選手能參賽、能獲牌、進而用體育感動人心，前人的努力和折衝，要給他們應得的掌聲。沒有人喜歡「中華台北」這個名稱，沒有人甘願在得金牌的光榮頂點不能唱國歌，國際的現實及對岸的打壓，讓台灣的選手走不出去。

李艷秋表示，1981年，和國際奧會終於談定了「中華台北」的參與模式，由蔣經國從3個設計中親選了目前的旗幟。蔣經國那時可以繼續用意識形態搞對抗，「但是他講了一句名言『存在就是希望』」，絕不輕言退出國際體壇，要保留青年選手參與國際活動的機會。

1983年，申請國歌做為會歌，被國際奧會拒絕，談判代表取巧地用國旗歌取代。奧會要求旋律可用，但必須另創歌詞，於是創了新歌詞，過關了。李艷秋表示，全台灣會唱新歌詞的人應該不超過5人，可是，有什麼關係呢？得牌時只有播演奏曲，每個人從心裡唱出的歌詞，不就是國旗歌嗎？

李艷秋表示，不知道賴清德總統在看到全場大合唱國旗歌，尤其最後兩句「青天白日滿地紅」特別大聲時，有沒有跟大家一樣被感動？如果沒有，甚至有些嗤之以鼻的話，「那必須提醒他，他和台灣的主聲調有距離了」。賴總統還必須了解，想要改會名、會旗、會歌，在國際奧會的嚴格監督下，都是不可能的，「除非你願意犧牲選手」。

「如果我是他，我會要求各級學校趕緊教唱國旗歌，讓大家有齊聲高歌、一起哽咽流淚的共同記憶」。李艷秋說，領袖的責任就是要團結人民，希望巴黎奧運場上的國旗歌對賴總統有些啟發，「這比召喚青鳥飛出來嚇唬人民要正能量多了，不是嗎？」