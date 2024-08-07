罷樑連署 基隆選委會今審名冊

基隆市選委會今開委員會議，審查罷免基隆市長謝國樑連署人名冊查對結果，通過後將陳報中選會，接續進行名冊比對及建立表單作業。面對罷免案將投票，謝國樑昨說，很多反對罷免的支持者，對罷免投票作業「霧煞煞」，會號召大家投票，並圈選「不同意罷免」。

「山海公民拆樑行動」成員號召民眾連署罷謝，七月八日將四萬三一三八人參與連署人名冊，送交基市選委會查對，其中一四四一件經查對有疑慮，寄出查詢單確認連署真實性。國民黨基隆市議員藍敏煌說，查對過程總計寄出一四○○多件，與外界傳言的不實數字差距大，終還基隆選委會公道，當初惡意抹黑基隆選會的人，應向基層同仁致歉。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，感謝基市選委會基層人員辛苦的審核，相信接下來能夠順利收到第二階段順利通過的消息；罷團會持續向市民傳達罷謝的必要性。

謝國樑指出，罷免案如何投票、選票的樣式，其實有很多基隆人「霧煞煞」；有很多朋友說不支持罷免，所以不去投票，因為他們以為選票上只有一個選擇，就是同意罷免謝國樑。這一段時間會積極推動大家要出來投票，投下「不同意罷免」票。

中選會副主委陳朝建指出，中選會與各地選委會依法選務一體，一定要求應依法行政辦理選務。