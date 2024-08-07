陳玉珍今赴廈門 接金門釣客返家

金門胡姓釣客仍滯留大陸，立委陳玉珍指出，預定帶家屬搭今天第一班船班前往廈門接應。地方人士透露，他們今天就會搭最後一班船返回金門。胡母也說，心中大石終於放下，孫女當天也將一起前往，還將帶著與胡男約定的「一百分考卷」、「父親節快樂圖畫」前往迎接返家。陸委會主委邱垂正昨表示，希望是沒有附帶條件的獲釋。

○二一四大陸漁船事件落幕，不過，因海釣而漂流至大陸的金門胡姓釣客，基於先前有我軍人身分，讓大陸遲遲未放人。陳玉珍月初曾表示，將於七日與家屬到大陸帶回胡姓釣客，各界也相當期待。

陳玉珍昨表示，預定今將陪同胡姓釣客家屬搭乘上午九時第一班船前往廈門，接應胡姓釣客返鄉，相關說明將於出發前八時卅分於金門水頭旅客服務中心開記者會說明。

地方人士透露，胡姓釣客歸心似箭，他們今天就會搭最後一班、下午五時卅分的船班返回金門。過程中將由陳玉珍帶著胡姓釣客的父母及女兒，帶著胡姓釣客的證件前往，一行人再一起搭小三通返回金門；胡姓釣客妻子則將在家裡處理相關事務，待眾人返家。

邱垂正接受媒體聯訪時表示，希望胡姓釣客能夠在沒有附加條件的情況下盡快返台，這是陸委會一貫的立場。胡姓釣客預定今天返台，邱垂正表示樂見及欣慰。他強調，陸委會一直與家屬保持聯繫，救援不應該附帶條件。

邱垂正：陸對台法律戰 五路並進

記者廖士鋒／台北報導

陸委會主委邱垂正昨示警中共對台法律戰作為，以「五路並進」形容幾個層面的法律作為趨勢，並在兩岸關係上再度提及賴總統就職演說，「呼籲北京當局用心體會」。

邱垂正昨出席遠景基金會與美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）合辦之「中國反分裂國家法與法律戰之影響」座談會。致詞時提到，中共對台法律戰由來已久，主要以「反獨、促統、促融」為核心，企圖透過單邊立法認定，將域內法律效力向域外延伸，侵害我國家主權，鋪墊統一之法理基礎，達成「強制性統一」目的。

邱垂正舉出中共五種樣態。首先是推進併吞台灣的法理基礎；其次是長臂管轄、威懾境外；第三是推動台海內海化；第四是錯誤引用聯大二七五八號決議與其所謂一中原則進行連結；最後是制定反外力介入法規，對友台國家採取反制與限制措施。