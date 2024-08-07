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政府還債大內宣 學者：糊弄不懂法的人
賴清德總統昨拍板明年度中央政府總預算案，自誇還債更多。政大財政系主任陳國樑表示，八年來政府歲出預算從一點九兆擴張至破三兆元，擴張速度令人擔心；此外，編列還債預算是法定義務，重點是金額是否高於法定標準，否則宣稱遵守財政紀律，只是糊弄不懂法規的人。
陳國樑說，二○一六年蔡英文總統上台時，編列的歲出預算只有一點九九兆元，明年度已經擴張到三點二兆元，成長幅度驚人，尤其這還不包括過去幾年成長驚人的特別預算，讓人擔心政府財政擴張速度太快，尤其是當大量經濟資源導向政府部門，能否達到效果。
對於賴總統表示明年度編列還債金額一四一五億元，顯示政府嚴守財政紀律，陳國樑指出，政府編列的還債金額高低，主要是受編列的稅課收入高低連動，因公共債務法規定，中央政府應以當年度稅課收入至少百分之五至六編列債務還本預算，若編列還債的比率連百分之六都不到，還敢說遵守財政紀律，就是騙不懂法規的人，根本是搞大內宣。據了解，明年度中央政府編列的還債金額，比率為稅課收入的百分之五點多。
陳國樑表示，守法只是出發點，若只是守住下限，要說遵守財政紀律，「我不能接受」。
國民黨立委王鴻薇批評，國防預算繼續升高，一定會排擠其他預算。她表示，在野黨質疑國防預算，一定會被抹紅成「中共同路人」擋國防預算，但仍呼籲應回頭檢視對美軍購有無如期交貨，否則還要繼續快速增加？
民眾黨立委張啓楷表示，還債金額再度創下新高，顯然就是舉債額度太高，尤其很多都透過特別預算支應，顯示我國債務嚴重、國民負擔都很沉重，政府必須讓債務再適當下降。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，我國還債能力大增，國際評比台灣債務占比更優於美、日、中、韓等主要國家，彰顯執政成績。
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