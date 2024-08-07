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明年度總預算編列 國防6470億元創歷年新高

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴清德總統（中）昨天下午在總統府，聽取行政院長卓榮泰（右）等人簡報明年度中央政府總預算案。圖／總統府提供
賴清德總統（中）昨天下午在總統府，聽取行政院長卓榮泰（右）等人簡報明年度中央政府總預算案。圖／總統府提供

明年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於昨天向賴清德總統報告編列情形。其中國防總體預算，包括基金與特別預算，合計達到六四七○億元，再創新高。賴總統表示，「我們有決心提升自我防衛能力，跟民主夥伴加強合作，確保和平與繁榮。」

還債1415億元 24年來最高

民國一一四年度總預算，歲入三兆一五三四億元和歲出三兆一三二五億元，歲入歲出雙破三兆元，都再創新高。賴總統表示，整體預算的安排秉持量入為出原則，歲入歲出賸餘二○九億元，是一○九年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘；此外，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率也會下降，而且還債金額達到一四一五億元，是廿四年來最高，顯示政府嚴守財政紀律，更提升財政韌性，落實財政健全。

社福支出居首 教科文第二

賴總統表示，在總預算中以社會福利支出最高，其次是教科文支出，第三高是經濟發展支出，第四高是國防預算支出。其中，長照整體預算再創新高，相較今年度增加五十一億元，達到九二七億元，來因應台灣明年邁入超高齡社會的挑戰。此外「○—六歲國家一起養2.0」，增加四十一億元，達到一○八二億元。

賴總統說，在邁向二○五○淨零轉型上，相關預算首度突破一千億元，來落實各項關鍵戰略行動，持續提升台灣的國際競爭力。

打詐增4.8倍 治水破500億元

賴總統說，打詐經費比今年度約增加四點八倍，來精進運用網路科技，並且強化各項打詐措施。而在解決居住問題上，總預算特別增列撥補住宅基金，興辦社會住宅及住宅補貼二百億元，預計明年租金補助可由現在的五十萬戶，提高到七十五萬戶。

賴總統也表示，明年度中央將投注更多資源支持地方進行各項建設。整體公共建設計畫預算，包括總預算、前瞻和基金預算，總金額達到六四七一億元，比今年度增加百分之十一點五。特別是因應凱米颱風災情，整體治水預算再增列一一五億元，達五五一億元，比今年度增加一五九億元、約增加百分之四十點四。

地方補助款 首次逾2500億元

此外，明年度總預算中，中央對地方一般性補助款，首次超過二五○○億元，相較今年度增加一九九億元，統籌分配稅款也增加六九六億元。

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