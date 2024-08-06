專訪邱泰源6／以充分授權 專業分工打破「太空人」質疑
新任衛福部長邱泰源上任後，被外界質疑「一直把麥克風遞給林靜儀（衛福部次長）」，遭立委砲轟為「太空人」。邱泰源對此平靜看待，默默把事情做好是他的行事風格，他表示自己充分授權，衛福部專業分工，林靜儀和另一位次長呂建德、衛福部所有官員各司其職，但他對於責任不會逃避，畫力拚搏，也努力提攜後輩。
從家醫科醫師到醫師公會全聯會理事長、立法委員，再到衛福部長，邱泰源不同階段成就許多重要工作，但從不居功。在台大家醫科時，癌症篩檢剛起步，因為經費少，台大醫院一開始並不積極，是邱泰源看到篩檢對癌症早期發現的重要，盡力說服。
邱泰源擔任醫師公會全聯會理事長時，美容醫學發展起步不久，連醫師自己都不看好，被嘲笑「靠女人賺錢」。但許多醫師轉任醫美戰場，有時與背後經營者簽下不公平合約，許多涉世未深的年輕醫師被迫扛責，跑來哭訴，邱泰源協助建立制式合約，保護醫師也保障民眾權益。
三年疫情期間，邱泰源定期與全台各縣市開會，相互交流防疫經驗，守住第一線。為了不讓基層診所因為疫情而倒閉，或不得己裁掉護理人員或第二位醫師，他一方面支持醫師度過疫情，一方面為診所醫師想方設法，例如爭取為民眾打疫苗並給予行政費用。診所疫苗接種量占七成，讓診所有生存空間， 也方便不敢去醫院的民眾。
離開台大醫院，轉任立委，薪水直接只剩下三分之一，邱泰源不認為自己是政治人物，但「我必須管政治事，用政治幫人民顧健康」。在衛福部長的身分之前，他是醫師、醫學院教授，在職位上盡力打拚。他笑說每次和行政院副院長鄭麗君開會，他的任務就是「要錢」，很希望每天都被找來開會，因為手上有好多項目需要撥款支應。
身為家醫科醫師，邱泰源說希望所有醫療院所共好，包括醫院和診所，健康台灣得靠社區醫療群，這也是家醫科醫師可以著力之處，他將與大家一起前進。
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