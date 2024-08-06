立委稱麟洋配是中國人驕傲 邱垂正：明顯是台灣之光
台灣拳后林郁婷被國際拳擊總會（IBA）指控資格不符，IBA更稱台灣是中國的一部分，陸委會主委邱垂正表示，中華奧會跟體育署都嚴正抗議，政治介入體育有違奧運精神。至於有立委稱麟洋配是中國人驕傲，他強調「是台灣之光」。
國際拳擊總會（IBA）昨天召開記者會，要說明台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（ImaneKhelif）去年世錦賽遭撤銷資格原因，但最終未能提出實質證據，反而將矛頭指向在記者會前夕收到台灣、阿爾及利亞拳擊協會的信，要求不要公開有關這兩位拳擊手的資訊。
陸委會主委邱垂正今天出席公開活動並接受媒體聯訪時，針對這個議題表示，中華奧會跟體育署都已經嚴正抗議，「以政治粗暴介入體育活動，是違反奧運公平、和平的精神」。
台灣男子羽球雙打組合李洋和王齊麟在巴黎奧運奪金，國民黨立委翁曉玲稱「中國人的驕傲」，邱垂正表示「麟洋配明顯是台灣之光」。
另針對近期台灣民眾在奧運賽事現場為選手加油時，相關標語被搶走的情形，邱垂正說「民眾為我們中華隊加油，是天經地義的」，相關的事情，中華奧會跟代表處會做妥適的處理。
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