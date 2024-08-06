快訊

巴菲特也入列！全球股災重創9科技富豪身價 受傷最深的是他

真主黨發動一連串無人機、火箭攻擊 以色列軍方：數名平民受傷

賀錦麗競選搭檔出爐！傳聞人選「二選一」 CNN：明尼蘇達州州長華茲出線

總預算案5大亮點！歲入、歲出暌違22年達到平衡

中央社／ 台北6日電
總統賴清德今天（６日）聽取「114年中央政府總預算案簡報」。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德今天（６日）聽取「114年中央政府總預算案簡報」。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德今天聽取「114年中央政府總預算案簡報」，知情人士透露，明年總預算編列凸顯5大亮點，象徵政府財政韌性提升，經濟穩健成長，才能穩健推動各項福國利民政策。

知情人士表示，第一為預算編列量入為出，落實財政健全。114年度總預算案歲入歲出不僅平衡，歲入成長率更大於歲出成長率，整體預算安排秉持「量入為出」原則，落實財政健全，強化政府財政韌性。

第二，總預算案歲入歲出有賸餘。114年度總預算案，收入比支出多，賸餘209億元，這是109年度歲入、歲出暌違22年達到平衡後，再次於總預算案產生賸餘。

第三，沒有新增任何特別預算計畫。知情人士表示，除了尚未執行完畢、114年度仍須繼續執行的延續性編列特別預算計畫外，並未新增編列特別預算。目前114年度還須繼續執行的特別預算，包括前瞻基礎建設計畫第5期特別預算、新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果等。

第四，累計債務餘額比率下降，債務確實減少。預估114年底累計未償債務餘額，會比113年度減少，象徵推動國家發展的同時，仍嚴守財政紀律。

第五，總預算實質並未舉債。知情人士指出，目前總預算及特別預算編列債務舉借數，是因為依公共債務法第12條規定編列債務還本支出、延續性特別預算舉借數等。

此外，知情人士說，因應颱風凱米災情，整體治水經費也立即調整增加，更展現出面對氣候變遷威脅，中央政府支持地方治水的決心。賴總統也要求行政團隊，務必妥善說明預算籌編內容與原則，讓社會大眾了解政府方向，爭取朝野政黨與社會支持。

債務 共享經濟 情人

延伸閱讀

南市新財稅局長李建賢就職 期許帶動促參助財政更健全

苗栗縣財政考核墊底 鍾東錦：這是數字魔術

宜蘭可運用自主財源僅20幾億 爭取中央依土地及人口分配預算

遭點名中央預算執行率欠佳 南投縣府提1評比說明

相關新聞

台美貿易倡議玩真的！戴琪提交報告 有望年底生效

台美21世紀貿易倡議首批協定有望年底生效！美國白宮於華府時間8月5日晚間發布備忘錄，由美國總統拜登授權美國貿易代表（US...

謝長廷卸任駐日代表 楊懿珊任駐美公使

總統府今正式發布總統令，除了宣布駐日本代表謝長廷卸任代表一職，同時也正式宣布任命楊懿珊為駐美國公使。

凌濤赴美霸凌年輕外交官？周刊說了什麼 讓藍營駁斥

國民黨智庫副執行長凌濤日前隨外交部跨黨派代表團訪美，今被周刊報導指，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵我國外交官，...

拜會鄭麗君、郭智輝 谷立言重申「美承諾加強台灣安全」

美國在台協會處長谷立言近日拜會行政院副院長鄭麗君和經濟部長郭智輝。谷立言重申，美國承諾加強台灣安全，並合作擴展國際參與

立委稱麟洋配是中國人驕傲 邱垂正：明顯是台灣之光

台灣拳后林郁婷被國際拳擊總會（IBA）指控資格不符，IBA更稱台灣是中國的一部分，陸委會主委邱垂正表示，中華奧會跟體育署...

總預算案5大亮點！歲入、歲出暌違22年達到平衡

總統賴清德今天聽取「114年中央政府總預算案簡報」，知情人士透露，明年總預算編列凸顯5大亮點，象徵政府財政韌性提升，經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。