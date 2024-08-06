總預算案5大亮點！歲入、歲出暌違22年達到平衡

總統賴清德今天聽取「114年中央政府總預算案簡報」，知情人士透露，明年總預算編列凸顯5大亮點，象徵政府財政韌性提升，經濟穩健成長，才能穩健推動各項福國利民政策。

知情人士表示，第一為預算編列量入為出，落實財政健全。114年度總預算案歲入歲出不僅平衡，歲入成長率更大於歲出成長率，整體預算安排秉持「量入為出」原則，落實財政健全，強化政府財政韌性。

第二，總預算案歲入歲出有賸餘。114年度總預算案，收入比支出多，賸餘209億元，這是109年度歲入、歲出暌違22年達到平衡後，再次於總預算案產生賸餘。

第三，沒有新增任何特別預算計畫。知情人士表示，除了尚未執行完畢、114年度仍須繼續執行的延續性編列特別預算計畫外，並未新增編列特別預算。目前114年度還須繼續執行的特別預算，包括前瞻基礎建設計畫第5期特別預算、新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果等。

第四，累計債務餘額比率下降，債務確實減少。預估114年底累計未償債務餘額，會比113年度減少，象徵推動國家發展的同時，仍嚴守財政紀律。

第五，總預算實質並未舉債。知情人士指出，目前總預算及特別預算編列債務舉借數，是因為依公共債務法第12條規定編列債務還本支出、延續性特別預算舉借數等。

此外，知情人士說，因應颱風凱米災情，整體治水經費也立即調整增加，更展現出面對氣候變遷威脅，中央政府支持地方治水的決心。賴總統也要求行政團隊，務必妥善說明預算籌編內容與原則，讓社會大眾了解政府方向，爭取朝野政黨與社會支持。