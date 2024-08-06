楊懿珊任駐美副代表 外交部給她一項大任務
總統府今發布總統令，任命民進黨副秘書長楊懿珊為駐美公使（副代表）。外交部表示，新任駐美副代表楊懿珊為英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士，曾任民進黨代理秘書長、副秘書長、文化部專門委員、台中市文化局主任秘書、立委辦公室副主任、光合基金會執行長等職，同時具備行政及立法部門經驗、中央及地方政府歷練。
外交部指出，楊懿珊在文化部任職期間，協助各項文化國際交流業務；並於民進黨副秘書長任內負責外交事務，曾協助接見美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）、美國民主黨州主席協會（ASDC）等訪團，與美方人士交流互動頻繁，近年台美關係持續升溫，楊懿珊到任後將持續深化台美之間的合作交流。
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