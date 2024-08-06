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瓜國外交官見林佳龍！感謝台灣幫買咖啡 對抗中國經濟脅迫

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍會晤瓜地馬拉外交部次長歐洛克（Julio Eduardo OROZCO PÉREZ，左二）。圖／外交部提供
外交部長林佳龍會晤瓜地馬拉外交部次長歐洛克（Julio Eduardo OROZCO PÉREZ，左二）。圖／外交部提供

外交部長林佳龍於今上午接見瓜地馬拉共和國外交部次長歐洛克（Julio Eduardo OROZCO PÉREZ），雙方就台瓜產業經貿交流及多項合作計畫等議題充分交換意見。

林佳龍指出，我國政府刻正就瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）施政要項擬定合作方向，包括引介紡織及循環經濟產業鏈前往投資、為瓜國良好農業生產環境導入智慧科技，以及建立兩國碳匯交易等促進台瓜民間互惠互利的策略布局。林佳龍並感謝瓜國政府堅定協助我國參與「世界衛生大會」（WHA）等國際組織。

中國大陸今年疑似因報復瓜地馬拉親台，禁止瓜國咖啡和夏威夷豆入境，林佳龍上任後即協調台灣商會大規模購買瓜地馬拉生產的咖啡。對此，歐洛克除轉達阿雷瓦洛總統及外交部長馬丁涅茲（Carlos Martínez）堅定支持台瓜邦誼的決心外，並感謝林佳龍在今年5月積極協助瓜國政府對抗中國經濟脅迫，期待未來雙方透過經貿交流及人才培育持續深化友好關係。

外交部常務次長陳立國也於同日午宴歐洛克次長。陳立國強調，過往兩國在古蹟修復及文化交流等領域建立良好合作經驗，殊值延續並深化。歐洛克則感謝我國政府在「台北國際食品展」中協助拓銷瓜國優質農產，並與與宴人士就台瓜商貿利基交換意見。此外，歐洛克在得知我國奧運羽球代表隊4日奪金後，也向陳立國分享瓜國代表隊在本屆奧運奪得史上首面金牌的喜訊，並期盼台瓜90年邦誼持續讓兩國人民感到驕傲。

外交部指出，此行是歐洛克次長第二度訪台，展現對我國的強力支持。外交部期待台瓜雙方在既有良好基礎上，持續深化雙邊關係。

外交部 洛克 瓜地馬拉

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