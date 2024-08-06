中東將全面戰爭？外交部籲各方對話克制勿報復

伊朗可能對以色列發動報復攻擊，美國以及G7外長表達關切。外交部今天表示，與全世界民主國家共同深表關切，並呼籲各方勿採取以暴力進行相互報復性攻擊。

據路透社報導，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（IsmailHaniyeh）日前在伊朗疑似死於以色列攻擊，伊朗外交部5日表示，將採取「嚴肅」措施，對以色列形成必要的威懾。

繼七大工業國集團（G7）成員國外長4日呼籲各方克制，美國華府於5日表示，正日以繼夜努力，避免中東爆發全面戰爭。

對此，外交部今天發布新聞稿指出，中東區域緊張情勢日益升高，恐有爆發大規模戰事危機，外交部與全世界民主國家對於伊朗揚言攻擊以色列，破壞區域和平安全及穩定的作為，以及中東緊張局勢升高均深表關切。

外交部也呼籲，衝突各方勿採取以暴力進行相互報復性攻擊，並盼各方自我克制，以談判及對話的方式解決紛爭，緩和緊張局勢，並以促成以哈停火為基礎，致力實現中東區域的安全與穩定。