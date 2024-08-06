傳凌濤霸凌…事件延燒！徐巧芯駁周刊 否認幫他修理外交部
國民黨智庫副執行長凌濤被周刊指稱，隨團赴美參加共和黨全國代表大會時，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵外交官，還揚言要找國民黨立委徐巧芯修理外交部。被點名的徐巧芯表示，凌濤沒有向她用任何管道提及此事。
針對周刊指控內容，凌濤今天一早親上火線逐一說明。至於是否向外交人員提及，要找徐巧芯修理外交部？凌濤表示，無意搬出誰來壓誰，但立法院外交及國防委員會的立委，確實可針對每一次台灣跨黨派訪團，若在海外遇不公平的機制要如何處理，他們希望討論的是相關機制，與他個人無關。
徐巧芯透過聲明表示，凌濤從頭到尾都沒有向她用任何管道提及此事，故真實並不存在媒體所報導的問題。她強調，自始自終本人也並未與外交部任何人談論此事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言