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傳凌濤霸凌…事件延燒！徐巧芯駁周刊 否認幫他修理外交部

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨智庫副執行長凌濤被周刊指稱，隨團赴美參加共和黨全國代表大會時，以行程偏心執政黨為由，揚言要找國民黨立委徐巧芯修理外交部。徐巧芯表示，凌濤沒有向她用任何管道提及此事。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫副執行長凌濤被周刊指稱，隨團赴美參加共和黨全國代表大會時，以行程偏心執政黨為由，揚言要找國民黨立委徐巧芯修理外交部。徐巧芯表示，凌濤沒有向她用任何管道提及此事。圖／聯合報系資料照片

國民黨智庫副執行長凌濤被周刊指稱，隨團赴美參加共和黨全國代表大會時，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵外交官，還揚言要找國民黨立委徐巧芯修理外交部。被點名的徐巧芯表示，凌濤沒有向她用任何管道提及此事。

針對周刊指控內容，凌濤今天一早親上火線逐一說明。至於是否向外交人員提及，要找徐巧芯修理外交部？凌濤表示，無意搬出誰來壓誰，但立法院外交及國防委員會的立委，確實可針對每一次台灣跨黨派訪團，若在海外遇不公平的機制要如何處理，他們希望討論的是相關機制，與他個人無關。

徐巧芯透過聲明表示，凌濤從頭到尾都沒有向她用任何管道提及此事，故真實並不存在媒體所報導的問題。她強調，自始自終本人也並未與外交部任何人談論此事。

凌濤 外交部 徐巧芯

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