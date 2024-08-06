台灣客家百年文物赴日首展 珍貴蟲膠唱片在列

客委會客家文化發展中心與日本國立民族學博物館合作策展，9月於日本登場，客發中心典藏品近百年蟲膠唱片及客家建築模型等文物將首次跨海赴日展示，讓國際更了解台灣客家。

客委會客發中心主任何金樑今天指出，「客家與日本：海外華人編織的另一部東亞關係史」特展預定於9月5日在日本國立民族學博物館開展，台灣許多客家文物也將跨海參展，共同見證國立民族學博物館創設50週年的重要時刻。

何金樑表示，自2017年與日方簽定合作備忘錄開始，期間超過6年籌劃，客發中心與人類學、客家研究學者以及日本學者專家，歷經多次田野調查、研究交流和共同對話，促成這次跨國合作策展。

客發中心此次提供參展實體文物約50件，其中包含典藏品、已有近百年歷史的珍貴蟲膠唱片，以及客家建築模型，如新竹北埔天水堂等珍貴文物都將首次遠赴海外進行展示。此外，另有許多客家文化歷史圖像、影音將於授權展覽中呈現。

何金樑感謝客家文物及相關數位圖像的捐贈者，以及嘉義市政府、花蓮縣鳳林鎮公所、國立嘉義大學、新竹縣芎林國小、佳冬蕭家祖屋管理委員會、南天書局等單位，願意出借相關文物，共同促成、推廣台灣客家，向國際展現台灣客家厚實的文化能量。