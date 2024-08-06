快訊

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

前SBL球員驚傳酒駕…開車不到200公尺自爆「喝醉了」 上銬逮捕畫面曝光

台美貿易倡議玩真的！戴琪提交報告 有望年底生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生日自嘲等檢調…柯文哲爽收女粉絲的壽桃

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今天歡度65歲生日。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲今天歡度65歲生日。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨主席柯文哲今天歡度生日，他自嘲原本以為會有檢調上門，沒想到收到來自女粉絲送的壽桃，自己只祈求風調雨順、國泰民安，也因為今年就是65歲生日，前幾天還接到區公所的通知，「叫我要去領敬老卡」。

桃園市前市長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，上個月在生日當天遭到檢調搜索約談，而柯文哲先前也捲入京華城、台智光與北士科等三大案，近期外界也擔憂柯文哲會遭到相同下場。

民眾黨今天釋出影片，柯文哲在民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱、文宣創意部主任李頂立、立法院黨團主任陳智菡的祝賀下，共同切下生日蛋糕。

柯文哲表示，對他來說，國泰民安、大家平安幸福就好，很多名嘴每天都在恐嚇，自己生日當天會有檢調上門，「什麼生日要把我抓去關」，結果今天早上出門的時候，一開門就看到三位女粉絲，竟然還送給他六顆壽桃。

與此同時，柯文哲的手機響起，陳智菡跟李頂立接連笑說，該不會是粉絲或檢調來電，柯文哲則接續說道，自己當下就向對方說謝謝，「如果真的要辦的話，去年總統大選就要辦了，拖到現在就是每天在網路上攻擊。」

不過，柯文哲還沒來得及許願，就用手將蛋糕上的蠟燭搧熄，僅說祝福國泰民安、風調雨順，也因為今年是他的65歲生日，前幾天就接到區公所的通知，「他們叫我去領敬老卡」。

柯文哲 民眾黨 生日

延伸閱讀

奧運羽球／麟洋配巴黎奧運奪金 柯文哲：運動家精神是台灣之光

【重磅快評】智商157的愚人 黃國昌烤出柯文哲原形

藍白合破局柯文哲有遺憾？ 被問2028藍白合蔣萬安這樣說

京華城案..檢調辦鄭文燦案下一個柯文哲？蔣萬安8字回應

相關新聞

謝長廷卸任駐日代表 楊懿珊任駐美公使

總統府今正式發布總統令，除了宣布駐日本代表謝長廷卸任代表一職，同時也正式宣布任命楊懿珊為駐美國公使。

凌濤赴美霸凌年輕外交官？周刊爆了什麼料…讓藍營緊急駁斥

國民黨智庫副執行長凌濤日前隨外交部跨黨派代表團訪美，今被周刊報導指，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵我國外交官，...

國會改革辯論...立院變政院橡皮圖章 黃國昌：蔡英文全面執政最佳寫照

憲法法庭今針對國會改革法案是否違憲行言詞辯論，歷經6小時交鋒，審判長許宗力諭知辯論終結，將再另外公告宣判期日；立委黃國昌...

國會改革辯論6小時！柯建銘：不信公義喚不回 不容憲法盡成灰

憲法法庭今針對國會改革法案是否違憲行言詞辯論，歷經6小時交鋒，審判長許宗力諭知辯論終結，將再另外公告宣判期日；民進黨立法...

我正籌組跨黨派代表團 赴美參加民主黨全代會

美國共和黨全國代表大會（RNC）落幕，民主黨全國代表大會（DNC）19日將在芝加哥登場。外交部今天表示，循例正籌組跨黨派...

傳凌濤霸凌…事件延燒！徐巧芯駁周刊 否認幫他修理外交部

國民黨智庫副執行長凌濤被周刊指稱，隨團赴美參加共和黨全國代表大會時，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵外交官，還揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。