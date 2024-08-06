生日自嘲等檢調…柯文哲爽收女粉絲的壽桃

民眾黨主席柯文哲今天歡度生日，他自嘲原本以為會有檢調上門，沒想到收到來自女粉絲送的壽桃，自己只祈求風調雨順、國泰民安，也因為今年就是65歲生日，前幾天還接到區公所的通知，「叫我要去領敬老卡」。

桃園市前市長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，上個月在生日當天遭到檢調搜索約談，而柯文哲先前也捲入京華城、台智光與北士科等三大案，近期外界也擔憂柯文哲會遭到相同下場。

民眾黨今天釋出影片，柯文哲在民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱、文宣創意部主任李頂立、立法院黨團主任陳智菡的祝賀下，共同切下生日蛋糕。

柯文哲表示，對他來說，國泰民安、大家平安幸福就好，很多名嘴每天都在恐嚇，自己生日當天會有檢調上門，「什麼生日要把我抓去關」，結果今天早上出門的時候，一開門就看到三位女粉絲，竟然還送給他六顆壽桃。

與此同時，柯文哲的手機響起，陳智菡跟李頂立接連笑說，該不會是粉絲或檢調來電，柯文哲則接續說道，自己當下就向對方說謝謝，「如果真的要辦的話，去年總統大選就要辦了，拖到現在就是每天在網路上攻擊。」

不過，柯文哲還沒來得及許願，就用手將蛋糕上的蠟燭搧熄，僅說祝福國泰民安、風調雨順，也因為今年是他的65歲生日，前幾天就接到區公所的通知，「他們叫我去領敬老卡」。