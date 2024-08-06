台股崩跌…怪景氣變動？賴士葆酸：郭智輝還在實習當部長

近期台股崩跌，經濟部長郭智輝稱大家要有準備，環境影響景氣多，包括受到極端氣候影響，世界景氣都有變動。國民黨立委賴士葆今天說郭智輝「還在實習當經濟部長」，也酸郭稱極端氣候影響景氣，所以全球景氣都會受到影響，「邏輯有點扯遠了」。

賴士葆說，來自企業的郭智輝還在實習當經濟部長，剛上台從滿腔理想務實的大談核電問題，被綠營電爆，為了保住官位立刻校正回歸改口台灣不缺電的謬論，顯示他官場的生澀與稚嫩。昨天台股崩跌1807點，是史上最慘的跌幅，跌破兩萬點，投資人的心都在淌血，郭智輝要大家有準備，因為這是景氣循環的一部分。投資人還真想知道如何準備？是趕快殺出？還是逢低買進？面對融資斷頭該怎麼辦？

賴士葆提到，今天行政院長卓榮泰為了安撫股民的情緒出面喊話穩定人心，郭智輝趕緊跟著說台灣產業的能量非常強，只是他接著又說錯話了，他說：「我不是這個金管會的主管，其實股市的部分不是我的業務。」股市是一個國家的經濟櫥窗，反映的是經濟的成長、投資的熱度及對景氣的看法，怎麼會和經濟部的業務無關？講這樣真是外行了。

賴士葆表示，郭智輝會把股市暴跌主因牽扯到極端氣候，或許是一時詞窮，顯然他也沒有去關心國發會剛剛公布6月景氣從紅黃燈轉成景氣熱絡的紅燈，昨天講錯話之後，幕僚應該有給他補課，所以趕快發表一些景氣持續成長的訊息。

賴士葆認為，人工智能AI熱潮帶動投資，相關的類股都被樂觀的賦予很高的期待，也帶動整個股市表現，台股在今年漲幅高達3成，是亞太地區表現最佳的市場。股市漲漲跌跌是常態，近期輝達AI晶片延期出貨、美國財報不佳、日本升息、市場擔心中東地區局勢緊張等諸多因素衝擊，台灣的股市與國際股市連動受影響，這些都是較接近事實的推測，但是郭智輝說的極端氣候影響景氣，所以全球景氣都會受到影響，這些邏輯有點扯遠了，看來還要適應還在實習的經濟部長好一陣子。