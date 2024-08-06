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我正籌組跨黨派代表團 赴美參加民主黨全代會

中央社／ 台北6日電
8月下旬在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會，我將組團參加。本報檔案照片
8月下旬在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會，我將組團參加。本報檔案照片

美國共和黨全國代表大會（RNC）落幕，民主黨全國代表大會（DNC）19日將在芝加哥登場。外交部今天表示，循例正籌組跨黨派代表團赴美參加DNC，外交部將提供代表團必要協助。

外交部今天回應中央社提問表示，台灣與美國共和黨與民主黨關係密切友好，今年循例組團出席兩黨全國代表大會。

外交部指出，目前正籌組跨黨派代表團，將參加19日當週在芝加哥舉辦的民主黨全國代表大會活動，參與團員是由各主要政黨指派黨籍立委或黨務主管參加。

外交部說明，跨黨派代表團屆時將與美國政要等與會者互動，並進行政黨外交。外交部及駐處循例將提供團員必要協助，確保代表團訪美行程順利。

上月出席RNC的11人跨黨派代表團，成員包括國民黨民進黨各5人及1名民眾黨代表，民進黨主席室特助陳明真、民進黨青年部主任阮俊達、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲及民進黨駐美代表處主任蕭舜文。

國民黨包括凌濤、江俊霆、國民黨駐美代表秦日新、國民黨副發言人康晉瑜及青年團總團長羅雍勝；民眾黨則派黨國際事務部主任林子宇出席。

國民黨 外交部 民進黨

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