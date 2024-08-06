台美貿易倡議玩真的！戴琪提交報告 有望年底生效

台美21世紀貿易倡議首批協定有望年底生效！美國白宮於華府時間8月5日晚間發布備忘錄，由美國總統拜登授權美國貿易代表（USTR）戴琪，與國會進行首批協定生效的後續工作；行政院經貿談判辦公室指出，首批協定在戴琪提交執行報告後，約需60天才能生效。

台美貿易倡議首批協定於2023年6月1日簽署，並獲雙方國會迅速審議通過，但美國國會制定「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」，訂定協定生效所需完成的工作及程序。因此，台美雙方依據該法，自2023年8月至今年4月間就雙方執行實務嚴謹檢視。

經貿辦指出，戴琪將代表總統依據「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」，與國會進行首批協定生效的後續工作；戴琪向美國國會提交執行報告，內容包括台美首批協定的經濟效益及分析、履行協定作法，若國會相關委員會有疑問，要書面說明，此工作至少需進行30天。

經貿辦指出，上述程序完成後，倘國會同意，即可向國會提交首批協定生效的認證報告，提交至少30天後協定才能生效；換算下來，台美首批協定在戴琪提交執行報告後，至少需60天才能生效。

官員說明，等未來向國會提交書面報告後，所謂的60天才會開始起算，且前提是國會議員對USTR提交的書面報告內容沒有問題，沒有拖到時間，才會是60天；雖然我方不知道USTR準備何時通知國會，但現在已啟動總統授權程序，希望不會太久。

據推估，若美方順利在兩個月內完成程序，首批協定生效時間將會落在11月，屆時雙方將展開後續籌備作業，譬如依協定內容設立相關委員會。

至於第二階段談判進度，自5月實體會落幕後，雙方緊鑼密鼓透過視訊持續溝通，據悉，目前尚有意見需要收攏整合，不排除再有實體會議，面對面討論，但因美方正在大選期間，相關期程仍是未知數，但經貿辦目前持續努力，期盼年底簽署的目標仍然不變。