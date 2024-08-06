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傳罷樑「進入投票階段幾成定局」 7日公布初審後上報中選會

中央社／ 記者沈如峰基隆6日電
基隆市長謝國樑罷免案預料成立並進入投票階段，罷團加強宣傳，市區也出現挺謝看板抗衡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑罷免案預料成立並進入投票階段，罷團加強宣傳，市區也出現挺謝看板抗衡。記者邱瑞杰／攝影

民團發動連署罷免基隆市長謝國樑，並將4萬3138人的連署人名冊送交基隆市選委會查對。市選委會今天表示，明天市選委會會議將審議查對結果，並回報給中選會依法審定。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑行動，第2階段至少需3萬792人連署。公民團體已在7月上旬將4萬3138人連署人名冊送交基隆市選委會，由市選委會辦理查對作業。之後，外傳市選委會要郵寄2.5萬份查詢單，恐影響罷免案成立，引起外界爭議。

市選委會昨天公布，共寄出1441件查詢單。熟悉選務人士指出，依推算罷免案進入第3階段投票幾乎成定局。

中選會今天表示，依基隆市選委會所述，基隆市選委會已完成相關查對工作，據悉將在明天提交基隆市選委會的委員會議進行初審，基隆市選委會應盡速將查對結果陳報中選會依法審定。

基隆市選委會總幹事張淵翔回應，明天市選委會會議將審議查對結果，並回報給中選會依法審定。

中選會 基隆市選委會 罷免

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