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台僑海青營遭控威權管理 僑委會：基於安全維護

中央社／ 台北6日電
劍潭青年活動中心。圖／翻攝自Google map
劍潭青年活動中心。圖／翻攝自Google map

媒體報導，有台僑返台參與海外青年英語服務營，被「威權管理」禁止外出。對此，僑委會今天否認並指出，紀律管理是基於安全考量，但對於家長投訴情事，將召開檢討會。

教育部解釋，志工大都未成年，服務學校設有保全機制，並安排人員協助，將加強與家長溝通，達成生活規範共識。

自由時報報導，有家長投訴，她的外甥女自費回台參加海青營，第一週在劍潭青年活動中心受訓時，被以「威權方式進行營隊管理」，威脅扣滿3分踢出營隊，還被禁止外出採買。

據僑委會統計，僑委會、國教署合辦的海青營今年有22國、502名志工來台，首週進行教育訓練，兩週赴全台84所國中小指導英文，最後一週則進行寶島參訪，其中有超過300名志工未滿18歲。

對此，僑委會副委員長呂元榮受訪指出，基於安全考量，教育訓練依營隊規則建立團隊生活紀律，志工外出須登記外出條，但絕非禁止外出；計點制的目的是評估志工是否合乎給予志工實習80小時的資格，今年並無志工因此被踢出營隊。

呂元榮表示，海青營有護理師進駐，評估志工身體狀況並開立外出就醫許可，並提供返營後的照護；且輔導員身上都有房間鑰匙，只要提出要求，都會讓志工回房休息。

家長投訴，志工被要求在海青營成果發表會準備表演節目；對此，呂元榮解釋，這是志工自行發揮創意進行團隊創作。

被問及辦理海青營多年的救國團惹議，呂元榮說明，已要求救國團提交報告，僑委會也會召開檢討會議；這有認知上的差異，畢竟這些是海外長大的孩子，家長、志工們的意見都是未來優化管理方式的方向。

未來是否繼續委由救國團辦理，呂元榮指出，這必須依據政府採購法辦理，但僑委會委員長徐佳青有提到，希望更多元的單位參與投標。

僑委會 救國團 教育訓練

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