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中山大學新設IC設計研究所 全英語授課培育人才

中央社／ 高雄6日電
國立中山大學。圖／翻攝自維基
國立中山大學。圖／翻攝自維基

國立中山大學今天舉行「積體電路設計研究所」（IC設計研究所）剪綵儀式，未來課程以全英語授課，將著重水下科技應用晶片、綠能系統整合晶片設計、人工智慧及加密技術積體電路設計等研究。

中山大學將於113學年度成立IC設計研究所，課程以全英語授課，中山大學校長李志鵬指出，IC設計所的成立不僅是中山大學一大里程碑，更是對台灣高科技產業一大貢獻；希望透過產學研合作，推動技術實務應用和科技創新發展，培育下一代科技領袖。

中山大學積體電路設計研究所長謝東佑表示，積體電路設計是現代科技重要發展之一，不論是在消費電子、通訊設備還是工業應用等各個領域，都扮演著不可或缺角色。

中山大學透過新聞稿表示，隨著科技快速發展，積體電路設計的需求及挑戰日益增加，IC設計所是為了應對這些挑戰，培養高素質專業人才而設立；加上國際化逐年受到重視，IC設計所講授類課程皆以英語授課，不僅能提升學生英語專業能力，也能吸引外國學生前來就讀。

高市府經發局表示，台積電設廠高雄帶動科技大廠陸續進駐及擴廠投資，中山大學「積體電路設計研究所」的成立，除強化半導體領域人才培育，將吸引更多優秀人才來到高雄，也有助開發在地化應用及服務，為高雄帶來經濟轉型強勁動能。

中山大學 電路

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